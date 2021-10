De punta a punta y de manera contundente, Mariano Werner logró su tercer triunfo del año y quedó como escolta de Ardusso, a un punto, en la Copa de Oro. En contraparte, el sanjuanino Facundo Della Motta tuvo que abandonar cuando se disputaba la vuelta 13. Por este motivo y para poder remover el vehículo, la carrera permaneció paralizada por algunos minutos.

Al igual que en San Nicolás y Posadas, Mariano Werner recibió en primer lugar la bandera de cuadros con el Ford del equipo del “Gurí” Martínez y sumó el tercer halago de la temporada en el autódromo de San Luis, escenario de la 12ª fecha del calendario y segundo compromiso de la Copa de Oro.

Con el semáforo verde, el campeón no le dio chances a Diego Ciantini y se metió al frente del pelotón. Atrás se colocó Juan Bautista De Benedictis y Agustín Canapino, quien antes de cumplir la primera vuelta, superó al necochenense y se metió tercero. Mauricio Lambiris, Facundo Ardusso, Esteban Gini, Marcelo Agrelo, Julián Santero y Germán Todino completaban las diez primeras posiciones.

En la cuarta vuelta, Gini pasó a Ardusso y se colocó sexto, y dos rondas después, Canapino empezó a presionar a Ciantini por el sitio de escolta, algo que pudo concretar en el octavo giro. A partir de ahí, la carrera entró en una meseta, pero en el 15° giro, el Auto de Seguridad ingresó para que puedan retirar al Torino de Facundo Della Motta, que quedó en la banquina, y despabiló a más de uno por lo que podía suceder en el relanzamiento.

Nuevamente en velocidad, Werner se defendió de Canapino en los primeros metros y, cuando tuvo la oportunidad de exprimir el motor, otra vez tomó ventaja sobre el “Titán”. Atrás, Gini dio cuenta de Lambiris y se quedó con el quinto puesto. Pero en la última vuelta, el "Tubo" siguió escalando y pasó al cuarto lugar al dar cuenta de De Benedictis.

“Antes de largar, pensé en los 20 kilos que teníamos que cargar, pero un triunfo no se negocia. Acá hay una rivalidad muy linda, entre marcas, y no hubo dudas. Era necesario volver fuerte, en un circuito en el que no nos había ido bien en los últimos años, y es lindo ganarle a Agustín”, sostuvo el actual monarca.

El de Arrecifes, en tanto, declaró: “Estoy muy contento por el avance, con De Benedictis primero y con Ciantini después. Con Mariano era imposible, no tuve chance de atacarlo. Después en el relanzamiento lo intenté, pero una vez pude hacerle la ‘tijera’, dos veces no. Llegamos con lo justo con el motor y les agradezco a Fabio Di Palma y a Guille Cruzzetti porque trabajan las 24 horas. Tenemos que seguir por este camino y aún falta mucho, cada punto es importante”.

Ciantini, feliz por el podio, indicó: “Estoy contento por el buen fin de semana que cerramos, peleando con grandes pilotos. En el inicio de la carrera tenía para atacarlo a Mariano, pero perdía carga, y después me pasó bien Agustín y no pude seguirles el ritmo. Con el Pace Car, el auto se enfrió y pude acercarme a Agustín, pero no tuve lugar para tirarme y el podio era muy bueno para nosotros”.

Con estos resultados, Ardusso continúa al frente de la Copa de Oro, con 74 puntos, pero todavía debe el triunfo obligatorio para aspirar a la corona. Lo siguen de cerca Werner, a un punto, y Canapino, a dos.

La próxima fecha de la temporada será el 31 de octubre, en el autódromo de Viedma.

Fuente: Campeones