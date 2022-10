A sus 43 años y corriendo desde los 7 en karting, el puntano Fabrizio Pezzini no olvidará jamás este paso por San Juan. Es que en el Villicum logró su primer campeonato como piloto al conquistar la corona del TCR South América, que ayer disputó sus dos carreras. Pezzini alcanzó su conquista al finalizar cuarto en la final 1, pero no pudo terminar la segunda competencia porque sufrió un fuerte impacto al final de la recta principal, que no le generó lesiones pero sí hubo preocupación mientras era asistido. Así pasó el TCR, que llegó por primera vez a la provincia y lo hizo para cerrar la temporada 2022.

Con 58 puntos de ventaja sobre Juan Angel Rosso, el único rival que ayer podía arrebatarle el título, Pezzini largó desde la pole la carrera 1 del TCR. Y si bien Rosso había quedado cuarto en la clasificación, fue sancionado por la Técnica y partió último; por ende el puntano tenía la mesa servida para su festejo.

El piloto del Lynk & Co manejó la carrera hasta que Jorge Barrio le estiró el frenaje al final de la recta larga. A sabiendas que no valía la pena arriesgar pensando en el campeonato, Pezzini no resistió e incluso perdió otros dos lugares, ya que también aprovecharon el brasileño Raphael Reis y el mendocino Bernardo Llaver. Esos tres pilotos finalmente ocuparon el podio; a la vez que con el cuarto puesto le bastó de sobra a Pezzini para lograr la corona.

En 2023, Argentina tendrá cinco fechas del TCR y está prevista una en el Villicum.

Fue una gran temporada del expiloto de Turismo Nacional y TC2000, que como peor resultado tenía un quinto lugar. En total sumó 486 puntos, 26 más que el subcampeón Rosso.

Debut. El TCR South America, que nación en 2021, llegó por primera vez a San Juan y mostró su gran nivel en autos y organización.

Por su parte, en la segunda competencia Pezzini había largado desde el octavo lugar por la inversión de grilla y, en una carrera enredada, había logrado ascender al segundo lugar. Fue entonces que Figgo Bessone, que venía detrás peleando por la tercera posición, perdió el control de su auto en el brusco frenaje de la recta principal y el Peugeot cortó la curva para pegarle de lleno al Lynk de Pezzini, que venía doblando. El impacto fue tremendo y la preocupación mayúscula, especialmente de la familia del puntano que estaba en boxes. Pero tras algunos instantes de temor, afortunadamente sólo hubo que lamentar el daño de los vehículos. El ganador de la final 2, en tanto, fue Rosso, que tuvo una tremenda remontada desde el último lugar de la largada y quedar como subcampeón.

"Salí a ganar las dos carreras, pero a la vez sabía que tenía que correr en forma inteligente. Fue una gran temporada, en la que tuve un gran auto y un gran equipo. Además, ganar acá, cerca de mi provincia y en un autódromo que me gusta mucho es especial", destacó el flamante campeón del TCR.