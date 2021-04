Regaló un tiempo. Y el precio que pagó fue muy alto: una derrota que duele. Talleres no perdonó las facilidades que le concedió Independiente en la primera etapa. El equipo de Julio César Falcioni salió a jugar en Córdoba con un planteo muy especulativo. Así lo reflejaron las estadísticas, ya que tuvo apenas un 24% de posesión de pelota los 45 minutos iniciales. El conjunto de Alexander Medina no perdonó. Por eso, los de Avellaneda sufrieron un duro golpe, ya que el equipo lleva tres partidos sin ganar por el torneo. Tres encuentros en los que apenas cosechó un punto, ya que antes había caído por 1-0 con Vélez y venía de igualar 1-1 con Boca. Tres choques, por cierto, con un denominador común: en todos quedó la sensación de que pudo haber cosechado algo más y desperdició oportunidades.

Independiente cedió terreno y pelota en el arranque del partido. Apostó a explotar los espacios que dejaba un Talleres que de local se vio obligado a salir. Sin embargo, el Rojo terminó defendiéndose demasiado cerca de su arco, le permitió al rival acercarse hasta una zona muy peligrosa, lo llevó a agrandarse y en ningún momento pudo salir de contragolpe. Messiniti quedó aislado y la pelota no le llegó en posiciones favorables, Palacios intentó con alguna corrida aislada y Lucas Romero probó suerte con un remate de afuera del área. Pero el conjunto de Falcioni perdió la mitad de la cancha. Un medio en el que Blanco no tuvo presencia: no marcó ni jugó.

Sobre el final del PT, Talleres pegó dos mazazos en una ráfaga de dos minutos: primero Auzqui y luego Fragapane. Independiente se despertó en el complemento, logró descontar gracias a Palacios, su jugador más desequilibrante. Y por momentos acorraló a Talleres ejerciendo presión alta: Ortega, Herrera en dos oportunidades y Palacios tuvieron situaciones de gol claras que no pudieron concretar. El Rojo perdió porque de entrada cedió demasiado el protagonismo, cometió errores defensivos graves como los que tuvo Bustos en dos de los tres goles, se despertó tarde y, cuando tuvo la oportunidad de empatarlo, no logró ser eficaz para sacarles rédito a las jugadas que generó. Talleres ganó porque supo sacar provecho de cada falla del rival.

Fuente: ole.com.ar