El presidente de AFA, Claudio Tapia, se mostró muy preocupado y manifestó su disconformismo en la conferencia de prensa que ofreció en Moscú. En la misma manifestó no estar de acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol por haber votado a Marruecos durante el Congreso de la FIFA que terminó decidiendo la sede compartida entre los Estados Unidos, México y Canadá para la organización de la Copa del Mundo de 2026.



"No me pareció bien lo que hizo Brasil. Habíamos quedado en votar a Estados Unidos y no cumplió su palabra', lanzó sin tapujos el titular afista. "Lo que pasa es que la simpatía a veces lleva a la traición', disparó posteriormente, endureciendo su discurso por no haber cumplido los brasileños con lo que se habían comprometido, que era votar en conjunto por la triple candidatura de Estados Unidos, México y Canadá.



De cualquier manera, y más allá del repentino cambio de rumbo de los brasileños, otro tema en cuestión pasa por saber si la FIFA otorgará dos sedes mundialistas americanas después de Qatar 2020, ya que después de 2026, para 2030 la propia Argentina planea candidatearse junto con Uruguay y Paraguay, en otra propuesta tripartita.



El que contradijo a Tapia fue Diego Maradona, quien sostuvo que elegir Estados Unidos (donde él fue suspendido por dóping en 1994) y Canadá "no fue acertado, porque en esos países no hay pasión por el fútbol", al tiempo que juzgó que "México no se lo merece porque en los mundiales juegan tres partidos y se van a su casa. Y así y todo ya organizaron dos", cuestionó.