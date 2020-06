Siempre soñó con esta chance. Pero jamás se imaginó que justo cuando su sueño comenzaba hacerse realidad, una pandemia mundial le pondría suspenso a esa oportunidad. Se trata de Santiago Tello, el pibe sanjuanino que fue fichado por Independiente de Avellaneda para integrar la Sexta División pero por la cuarentena, tuvo que retornar a San Juan y continuar con sus entrenamientos de manera virtual.

El chico, de 17 años, surgió en la escuelita de fútbol de Desamparados aunque luego cruzó de vereda y se formó futbolísticamente en San Martín. En diciembre defendiendo la camiseta verdinegra en las Inferiores de AFA se cruzó con Independiente y el "Rojo" vino por él. El pibe, como todo jugador de fútbol que sueña con llegar a Primera, no lo pensó demasiado y en enero ya se sumó a la pretemporada junto al plantel que conduce Alejandro Fernández.

"No me costó la adaptación, me encontré con un grupo que me recibió muy bien así que no me costó mucho adaptarme a una provincia diferente a la mía con un rutina muy diferente también", comentó el atacante, que se desempeña como volante interno, es decir el libre que juega atrás del 9.

Cuando se acomodaba a su nueva vida, asistiendo al último año en el Colegio que Independiente tiene en Avellaneda, justo llegó la cuarentena y ahí no más tuvo que regresar a San Juan: "Nunca pensé que iba a ser por tanto tiempo. Fueron sensaciones encontradas porque justo era cuando más motivación tenía, pero no importa, continuo entrenando para cuando pase todo esto y podamos volver", comentó Santiago. Hoy en día, desde su casa en Rivadavia, el chico a las 9 se conecta para entrenar junto a sus compañeros de categoría, es que el "profe" Mariano Gaglione es quien les envía las rutinas y los chicos entrenan a la par mediante la plataforma virtual zoom. "Lógico que no es lo mismo entrenar así, no hay nada más lindo que estar todos juntos adentro de una cancha, pero no queda otra", expresó.

Sabe que ya dio un paso a su sueño y es por eso que no se desespera: "Mi sueño es llegar a Primera y poder devolverle a mis padres (Osvaldo y Claudia) todo lo que dieron por mí", comentó el hijo menor de tres hermanos.