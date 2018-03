Continúa. Gorosito fue claro y si bien admitió que hicieron poco para ganar, prometió trabajar para revertir el mal presente.





Pipo Gorosito salió del vestuario y fue contundente sobre su futuro ante los 7 partidos consecutivos sin ganar: “Tengo contrato y voy a seguir trabajando”. Así el entrenador de San Martín se mantuvo firme en segur al frente y buscarle la vuelta para revertir la situación adversa por la que pasa el equipo.



Y mientras manifestó que seguirá al frente del plantel, admitió que el equipo jugó mal. “Hicimos muy poco para ganar. Nunca antes estuvimos tan desordenados y por eso lo perdimos, pero ya con Independiente también no pasó, así que tenemos que mejorar para sacarlo adelante”

“A los 3’ ya perdíamos y eso ya te hace complicado el partido. Y el segundo gol fue una equivocación nuestra. No es nuestro momento porque ahora te equivocas y te anotan, algo que antes no nos pasaba”, agregó Pipo.



Luego continuó analizando la derrota: “El primer tiempo estuvimos muy desordenados y ellos en cada contra era peligro de gol. Cambiamos en el segundo tiempo pero después volvimos a lo mismo y fue cuando Ardente tapó tres pelotas de gol. Pero insisto que este es el mismo plantel, cuerpo técnico y dirigentes que estábamos para clasificarnos a la Sudamericana, así que hay que reponerse para volver a ser ese equipo que sacaba adelante partidos con buen juego”.



Mientras que el capitán Luis Ardente, subrayó que “se nos está haciendo duro el torneo, lo estamos pagando caro pero hay que seguir metiéndole para sacar esto adelante y volver a encontrar el rumbo que éste equipo tenía”.



Reserva



Empató 2-2



En la previa al partido de Primera División se disputó el partido de Reserva entre Newell’s y San Martín, que finalizó empatado 2-2. Federico Martínez y Matías Giménez anotaron los goles del Verdinegro.