Pablo Solari fue la gran figura en el triunfo de River Plate ante Internacional de Porto Alegre. El delantero de 22 años ingresó desde el banco en el complemento, en lugar de Enzo Pérez, y en pocos minutos convirtió los dos goles con los que el Millonario dio vuelta el partido ante el elenco brasileño, para llevarse una gran victoria por 2 a 1 en el primer duelo de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Y sobre este gran momento del extremo ex Colo Colo de Chile se basó una de las preguntas en la conferencia de prensa posterior al triunfo en el estadio Monumental. Sin embargo, para sorpresa de todos, la consulta de uno de los periodistas derivó en un singular intercambio con el entrenador Martín Demichelis.

“Quería preguntarte porque hoy otra vez fue fundamental Pablo Solari. Hoy decidiste que arrancara desde el banco. ¿Qué crees que todavía a él le falta como para tener un lugar dentro del equipo? Sé que no debe ser una decisión fácil por el nivel de los compañeros, pero ¿qué le faltaría hoy como para meterse y tener un lugar dentro del equipo?”, fue la pregunta del partidario Paulo Filippini.

“No, no le falta nada. Pablo se entrena para ser titular y yo decido si tiene que serlo o arrancar desde el banco. Si juega Lucas (Beltrán) adelante y jugamos con cinco volantes, ¿a quién saco? Decime un nombre, ¿a quién sacas?”, respondió Demichelis. Frente a la duda del periodista, el entrenador de River Plate insistió: “No, decime un nombre, ¿a quién sacas?. ¿A Nacho (Fernández) sacas? Andá a decírselo vos a Nacho, que es el cerebro del equipo”.

Y agregó: “Yo a veces me decido por uno y otro, y vuelvo a repetir el sistema nos puede acomodar un poquito más adelante o atrás, cuatro o cinco volantes, hemos hecho grandísimos partidos con los dos sistemas. Los cinco volantes nos permite estar mucho más cerca a la hora de recuperar y juntar pases. Pero la desventaja del resultado y por ahí entendimos que podíamos tener más profundidad con Pablo y de hecho así llegaron los goles, terminó saliendo bien. Pablo está bien para ser titular”.

Filippini justificó su pregunta y manifestó lo determinante que fue Pablo Solari ante Boca Juniors, en el Superclásico disputado el 7 de mayo en el Monumental que terminó con triunfo por la mínima por el gol de Miguel Borja de penal sobre la hora, y también con Sporting Cristal por la fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores, además de este encuentro ante Internacional.

“Sí, sí, claro, te entiendo. Es el que hace los goles, el que sale en la tapa final como cuando también le toca ser a Lucas (Beltrán), y detrás de ellos dos hay gran trabajo de la defensa y de los volantes que nos permiten poder crear las situaciones. Vuelvo a repetir lo que digo siempre, al tener tantas opciones me puedo dar el lujo de variar. Ganamos el primer partido de los dos, vamos bien en 90 minutos y quedan 90 minutos durísimos”, dio por cerrado el tema el DT.

A la hora de analizar el encuentro, Micho no dudó: “Está claro que es más que positivo. Seguramente para muchos el resultado es corto, para mí como entrenador que analizo mucho más allá que los goles en líneas generales hicimos un gran partido. Acá hay un solo culpable de que River no haya metido el tercero y el cuarto que fue el arquero (Rochet), que fue una de las figuras del partido. Tuvo siete paradas contra una de Franco Armani. Por eso uno no hace el gol cuando quiere, sino cuando puede. Vuelvo a repetir que hubo un gran culpable. Tuvimos un solo saque de arco, entonces eso refleja lo que fue el partido”.

“Un primer tiempo bastante equilibrado, se van al primer tiempo con un gol de pelota parada y después, lo que vieron. Fuimos, no somos mezquinos, arriesgamos, presionamos, vamos para adelante. Hicimos el segundo y fuimos por más. No llegó, pero estaba claro que iba a ser muy equiparado contra un muy buen equipo que ganó la fase de grupos, que tiene un gran entrenador que nos conoce muchísimo, que cuando se pone en ventaja él te hace partidos difíciles y lo supimos dar vuelta. Estoy muy feliz que el equipo se haya dado cuenta que pudimos competir de igual a igual, obviamente allá va a ser difícil para ellos también”, concluyó Demichelis.