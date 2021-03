El capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, aseguró que los jugadores "xeneizes" quedaron "calientes" con el empate 1-1 ante River Plate en el superclásico jugado en La Bombonera, un resultado que no los dejó conformes.

"Me voy molesto porque en nuestro mejor momento nos empatan. Para nosotros no fue un buen resultado, lo teníamos para ganar y no pudimos", lamentó el delantero.

"Estoy caliente -prosiguió-, nos empatan un partido que teníamos dominado. Tendríamos que haberlo liquidado antes. Con un poco de tranquilidad lo ganábamos, teníamos espacios para hacer otro gol: la de (Gonzalo) Maroni, otra de (Sebastián) Villa, la que tuve yo...".

"Tuvimos situaciones para liquidarlo pero no lo hicimos y lo pagamos. Nos vamos calientes, para nosotros no fue un buen resultado", completó.

"Ellos tenían mucho nerviosismo, no encontraban el lugar y la forma de quebrarnos. Por distracciones propias se llevan un empate de nuestra casa", consideró.

Finalmente se refirió al esguince de tobillo izquierdo que lo tuvo en duda y motivó su infiltración antes del partido: "Si no era este rival no arriesgaba el tobillo. Tuve que jugar infiltrado con el tobillo hinchado, pero son partidos que uno disfruta y quiere estar".