Nota de Clarín

Carlos Tevez anunció su salida de Boca. El futbolista de 37 años leyó una carta muy emotiva en la que adujo no estar preparado mentalmente para seguir jugando a la altura de la exigencia que tiene un club como Boca. Contó que no pudo hacer el duelo de su padre, quien falleció hace tres meses, y se despidió de los hinchas.

En la primera fila del Salón Filiberto de la Bombonera, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa, se sentaron Vanesa, su mujer, y su hermano Diego. Antes de enfrentar a los medios, Carlitos se reunió con Juan Román Riquelme, el vice segundo; Miguel Ángel Russo, el entrenador del equipo; y Jorge Amor Ameal, el presidente del club, que fue el encargado de abrir la charla.

Las palabras de Tevez se asemejaron más a las de un futbolista que anunciaba un retiro que a las de alguien que simplemente elegía otro destino. Y el Apache lo refrendó, aunque dejó una puerta abierta: "Hoy te digo que sí (en referencia a que dejará de ser futbolista profesional). Quiero ser marido, quiero ser padre; quiero estar con mi mamá", contó. Pero también aclaró: "Tal vez dentro de un tiempo me levanto y quiero volver a jugar, pero no va a ser en Boca porque no estoy preparado mentalmente para seguir jugando en Boca". ¿Irá a la MLS de Estados Unidos? Es una posibilidad.

"Después del partido con Racing me di cuenta. Dejé pasar unos días para ver si ese sentimiento que era tan genuino seguía. Lo hablé con mi familia y después al primero que llamé fue a Román (por Riquelme); después al presidente (Jorge Amor Ameal) y después a Miguel (por Russo)", confesó Tevez y disipó los rumores de un posible enfrentamiento con los dirigentes.

Durante la lectura del texto que preparó para su despedida, Tevez se quebró en varias oportunidades. Casi todas cuando mencionaba a su papá, Segundo Raimundo Tevez, quien falleció el 21 de febrero por complicaciones en su cuadro tras contraer coronavirus. "No voy a seguir en el club. No es una despedida, sino un hasta pronto. Porque siempre voy a estar para la gente Xeneize. Quiero irme como el Carlitos de la gente. Estoy lleno, estoy pleno. No tengo nada más para dar. Boca siempre me exigió el 120 por ciento y ya no estoy preparado para dar eso. Para mí Boca es el mejor club del mundo. Mi papá era de Boca, mi mamá, mi esposa y mis hijos", leyó Tevez.

"Boca te lleva a dar lo máximo, mucho más que lo máximo, y yo no estoy en condiciones de darlo. Porque la verdad es que no tuve el tiempo de hacer el duelo de mi padre porque ya estaba jugando de vuelta. Así es la exigencia de Boca. Quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico, a mis compañeros, a toda la gente que trabaja en el club", continuó el Apache.

Y cerró: "Mucha gente me pedía que aguante, que esperara hasta diciembre. Que la gente iba a volver a la cancha y eso me iba a llenar. Pero eso era lo que querían ellos. Yo no puedo esperar más. Pero me quedo con la última vez que nos vimos, cuando la gente gritaba 'dale campeón', la última gran ovación a Maradona; la última vez que mi papá me vio jugar a la pelota. No hay nada más lindo y no necesito nada más para ser feliz. Pueblo Xeneize, mi sangre no es roja, mi sangre siempre va a ser azul y amarilla. Gracias".

Antes el que habló fue el presidente Ameal que explicó que Tevez tiene las puertas abiertas y que espera que en el futuro el Apache pueda trabajar en el club. Pero además anunció que le organizarán un partido homenaje: "Para nosotros esto es un 'hasta luego' y no un 'nunca más'. Vamos a dejar que se vaya de vacaciones y cuando vuelva intentaremos hacer un partido homenaje", contó el presidente de Boca.