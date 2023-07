Desde el 14 de julio se está disputando la quinta edición de los Juegos Suramericanos de Playa, en la ciudad de Santa Marta, donde San Juan está representada por el triatleta Thomas Castañeda Maldonado.

El triatlón tiene programado dos jornadas; la primera se disputó este miércoles y la segunda será el viernes en las Playas de El Rodadero, la Bahía de Santa Marta y las Playas de Mendihuaca, en inmediaciones del Parque Tayrona, como escenarios principales.

En el Sprint Individual Masculino, Thomas finalizó en el noveno puesto, siendo el argentino mejor clasificado, con un registro de 58m06s. La competencia la ganó el ecuatoriano Juan José Andrade Figueroa, con un tiempo de 56m43s.

Por otro lado, en la especialidad Pareja Masculina, el oro fue para Andrade-Terán, de Ecuador (1h54m08s); plata para Mendoza-Buc, de Chile (1h54m34s) y medalla de bronce para Castañeda-Anzaldo, de Argentina (1h57m40s).

Finalizada la competencia, desde Santa Marta, Thomas expresó que "fue una carrera con muchísimo nivel, muy rápida, donde en la natación, nadé fuerte y salí a cinco segundos del pelotón de punta; luego en la bici me subí y empecé a trabajar solo. Se habían quedado un par de corredores del pelotón de punta y no pudieron enganchar mi rueda y tampoco pudieron ayudarme para llegar, por lo que tuve que tirar solo hasta llegar y por suerte pude conectar rápido ahí. Bajé y comencé a correr; hacía muchísimo calor y humedad, que me pasaron factura, pero corrí bastante firme, terminando en la posición nueve".

Luego, agregó que "estoy contento porque también pude conseguir el tercer puesto junto a mi compañero de selección, Iván Anzaldo, en las duplas. El próximo viernes vamos a estar con mis compañeros en relevos mixtos. Físicamente me encuentro bien, con el cansancio lógico de la competencia, pero haciendo una recuperación buena para poder tener una buena prueba el viernes".