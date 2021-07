juan Román Riquelme apuntó y abrió fuego. Aseguró nuevamente este sábado que el mismo Marcelo Tinelli, como presidente de la Liga Profesional, le había prometido el jueves por la noche que Boca podría jugar con titulares ante Banfield con PCR negativos.

"El presidente de la Liga (Tinelli) el jueves a las 21.30 me manda un mensaje diciéndome que gestionaron -confirmándome- que hoy el plantel se iba a hacer el PCR y si daban negativo podían jugar. ¿Qué cambió? Que la Reserva el viernes a la mañana jugó el partido porque el presidente el jueves me había dicho que podíamos jugar con el plantel profesional, y a las cuatro de la tarde me llamó diciéndome que no podíamos jugar", lanzó el vice xeneize quien, para colmo, acusó: "El martes jugamos contra San Lorenzo. ¿De qué club es hincha el presidente de la Liga?".

Enseguida, Tinelli respondió a través de su cuenta de Twitter y citó esta última frase como detonante de su nueva bronca: "Qué pensamiento pequeño, Román. Jamás antepondría mis sentimientos personales a los reglamentos y a la decisión de la Mesa Directiva de la

Liga Profesional y de todos los clubes, que han jugado en situaciones similares. Me extraña de vos. Igual te valoro y te aprecio".