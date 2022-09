El último embalaje, el que otorgaba puntaje doble no les interesó, a la carrera la habían definido mucho antes. Por eso Nicolás Tivani pedaleó esos últimos 250 metros saludando a la tribuna y dedicándole al público, que con su reconocimiento les agradeció, a él, y a su compañero en la madison, y rival en las otras competencias, Rubén Gabriel Ramos, el espectáculo que les regalaron en los tres días de competencia. Es que los dupla sanjuanina compuesta por los dos fondistas más destacados del certamen cerraron el certamen con una demostración de autoridad implacable. Se coronaron campeones argentinos en la madison, con 166 puntos, 100 más que la dupla de San Luis (Lucas Gaday - Tomás Suárez), que obtuvo la plata superando en ese último sprint a la fusión compuesta por Diego Valenzuela y Emanuel Cornejo (Juninense - Cordobesa).

Maribel y Ludmila Aguirre lograron la plata en la madison.

El centenar de puntos los sacaron con un rendiento óptimo ganando los primeros embalajes, e imprimiendo un ritmo que no pudieron seguir sus adversarios. Todo el oficio del "Pelado" Ramos para sumar en los primeros embalajes acelerando en el momento justo, sumado a toda la voracidad del "Nico" Tivani, que como los tiburones cuando huele sangre, sale a devorar todo y ayer luego de sacar un giro, los pasaba de largo buscando otro hasta así conseguir cinco vueltas de ventaja. Sin dudas, fueron la frutilla del postre para otro campeonato conseguido por la "Sanjuanina". Anteriormente, Santiago Sánchez puso toda su capacidad, fortaleza e inteligencia sobre el óvalo de 250 metros de la localidad ubicado 41 kilómetros al oeste de Santa Fe, para sumar su tercera medalla dorada del torneo. Como ocurrió en las tres últimas ediciones del torneo sumó para el oro de la cuarteta (elite), y cerró su ciclo como sub23, con dos oros, el de la persecución individual, y ayer el del scratch.

Super pibe. Santiago Sánchez, que había ganado el oro en la persecución individual, se impuso ayer en el scratch de los sub23.

En tanto y sin el golpe de pedal, tan necesario para la pista, porque viene de correr su primera temporada en las rutas europeas, Maribel Aguirre dijo presente y aunque no pudo ganar ningún oro (en el torneo del año pasado ganó cuatro) sumó ayer su cuarta medalla de plata. Aunque esta última tuvo un sabor especial porque la logró en la madison junto a su hermana menor Ludmila, quien con edad de junior, también ganó el bronce en la prueba por eliminación. No hubo representantes en el keirin, que lo ganó el marplatense Lucas Vilar, quien así se sacó la mufa de haber perdido la velocidad con Juan Bautista Rodríguez. Mientras que en la persecución mixta, donde San Juan no presentó pareja, la victoria fue para Cristina Greve (Correntina) y Diego Valenzuela (Juninense). En tanto que en el keirin para damas la bonaerense Valentina Luna (Pueblo de la Paz) batió a la santiagueña que corre para el Oeste Santafecino, Natalia Vera.

Algarabía. El equipo completo con su cuerpo técnico y su delegado Rodolfo Virhuez festejó otro medallero más. El dominio sanjuanino fue notable en las pruebas de fondo.

Optima difusión

La transmisión por streaming de la FACPyR complementada por la tarea de Ariel Blanco, jefe de prensa de la entidad, permitieron que los medios de todo el país tuvieran la información oficial del certamen al momento, mediante los PDF de las clasificaciones y fotografías de las carreras.