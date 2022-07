Roberto Tobar, el árbitro chileno principal en el encuentro de River frente a Vélez, habló de la polémica que se generó por anular el gol de Matías Suárez para el Millonario y explicó por qué tuvo que llamar al juez de línea para decidir su fallo: "Sentí que era importante la visión de mi compañero".

En el canal ESPN, el árbitro chileno envió un mensaje en el que explicó la jugada de Suárez y su accionar: "Tras revisar una y otra vez las imágenes, observo un contacto que no me deja seguro para anular. En ese momento, sentí que era importante otra visión de un integrante de mis compañeros de campo, por eso hago el llamado a Claudio Ríos para que él pueda chequear y me diera su opinión libre de toda comunicación que yo sostuve con el VAR".

"Claudio coincidió que existe después del cabezazo de Matías Suárez porque el balón patina en su antebrazo entrando en el arco", cerró Tobar, quien observó la jugada polémica con la que River mandaba la serie a penales nada menos que 43 ocasiones, a la hora de explicar por qué anuló el gol de Matías Suárez.

A los 78 minutos, Matías Suárez convirtió para River ante Vélez, pero Roberto Tobar recibió el llamado del VAR por una posible mano. El árbitro se acercó al monitor y en dos oportunidades aclaró: "Para mí es gol".

Desde hace un tiempo el reglamento marca que si la pelota toca la mano en la previa del gol este debe ser anulado, porque no es objetivo. Ante esto, el protocolo se rompió porque si el VAR considera que es mano no debe llamar al árbitro principal que la revise, sino tan sólo mencionarlo porque no es una jugada de interpretación como lo es en un penal.

CONFESIÓN

El delantero de Vélez, Lucas Pratto, también se refirió al episodio polémico por el gol de Suárez y lo hizo contando que compartió con el delantero el control antidoping. "(Suárez) Me dijo que no sabía si la había tocado porque fue tan rápida la jugada que siente que cabecea y no le toca en la mano. Yo le respondí que sí la tocó. Con los chicos de Vélez no opinamos nada, sólo la euforia y la felicidad de haber pasado de fase. Yo fui el último en salir, ellos saben que tienen que esperar al capitán. Tardé, llegamos a la Villa Olímpica como a las dos y pico de la mañana", confesó el Oso en un diálogo con TyC Sports.

Sobre cómo vivió la polémica jugada desde el banco de suplentes, el punta explicó: "Con más ansiedad y nerviosismo. Si nos teníamos que ir a las manos, nos íbamos a ir. Antes de mi cambio casi me voy con Paulo (Díaz) y Jonatan (Maidana) por un lateral. Iba a ser un desastre eso. Tenemos las revoluciones a mil en el fútbol y yo soy muy de respetar a mis compañeros y rivales. Pero no me gusta que se los trate mal (por Luca Orellano) porque yo no hago eso. En la cancha no hay amigos, después tenemos una relación amistosa espectacular".

Mientras que respecto a sus cuestionamientos sobre los arbitrajes con Vélez, subrayó que "a mí no me molesta que se equivoquen porque somos humanos, si no la soberbia y el trato. Primero el respeto y después seguimos. El VAR es una herramienta para mejorar el fútbol, en teoría. Ya pasaron dos o tres años y todavía no tengo una opinión formada. Me tocó a favor y en contra, muchísimas veces. Por ahí Tobar tiene una decisión, pero ve tantas imágenes que empieza a dudar".

Y agregó: "Después está su duda por una posible suspensión si llegara a marcar el gol. Al fútbol lo estamos empeorando, también con los 10 cambios. Dan ocho minutos que no se juegan en realidad porque el que va ganando siempre hace muy largo todo y eso es imposible que se arme así. Hay que rever un montón de cosas. Hoy no se sabe cómo se está usando y dificulta todo tipo de decisión. Es una lástima y habría que hacer algo cuanto antes".

Otra mala: se desgarró Suárez

El delantero de River, Matías Suárez, sufrió una nueva lesión muscular en el isquiotibial derecho y está descartado para jugar ante Godoy Cruz, el domingo, por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El cordobés, que antenoche volvió a jugar luego de más dos meses por un desgarro en el sóleo derecho y una sinovitis, estará nuevamente afuera del equipo por al menos 30 días.

Suárez regresó a jugar el pasado 9 de marzo tras la operación de rodilla a la que fue sometido en octubre del año pasado y tras disputar 11 partidos y anotar 4 goles, sufrió una lesión el 2 de mayo antes de jugar con Fortaleza, por la fase inicial de la Copa.