Sonriendo para cada selfie que le pidieron los fanáticos y charlando abiertamente con quien se lo solitara, quedó a la vista que Tobías Martínez disfrutó a más no poder de la caravana de autos históricos que sorprendió a todos en las calles del centro sanjuanino en la tarde de este jueves. El piloto sanjuanino que competirá el fin de semana en TC Pista, manejó ni más ni menos que el Chevrolet con el que se consagró campeón del Turismo Carretera su entrenador Christian Ledesma en el año 2007.

"Es un honor poder manejar el auto de mi entrenador que consiguió el campeonato en el 2007 y se el valor que tiene para él. Traté de disfrutarlo al máximo y además por todo lo que se vivió en las calles", expresó el sanjuanino haciendo referencia al auto con el que el marplatense dominó ampliamente ese 2007, consagrandose con 3 fechas de anticipación, 6 victorias sobre 16 carreras disputadas y récord histórico de puntos en el TC.

El sanjuanino comentó como vivió la experiencia en las calles sanjuaninas: "Siempre disfruto las carreras en San Juan por todo lo que se despierta en la previa, la paso muy bien y me divierto, ahora tuvimos la oportunidad de subirnos a un auto. Hubo mucha gente en todo el recorrido, fue muy divertido. Además ese vínculo que tenemos con la gente me encanta. Veníamos al lado de los colectivos manejando autos que andan muy rápido. En la ruta veníamos despacio, en segunda marcha, frenando en los semáforos y con precaucón, estos autos por ahi cuando no los aceleras se frenan", explicó.

Tobías reveló una especie de cábalas que tiene en la previa de cada competencia. "No se si cabulero pero tengo ciertas costumbres que las respeto", contó entre risas. ¿Cuál es esa rutina?, el piloto manifestó: "Trato de hacer lo mismo todos los fines de semana, respetar el orden de las cosas más que nada por un control en mi cabeza. Me empiezo cambiando siempre de la misma manera y a la hora de ir al baño siempre voy al mismo baño en todo el fin de semana y si está ocupado espero que se desocupe", comentó. El sanjuanino tiene expectativas de sobra para el fin de semana en el Circuito San Juan-Villicum: "La misión es andar bien y sumar los puntos que más podamos, la idea es entrar en la Copa de Oro asi que el objetivo es estar concentrados para hacer una buena clasificación y para hacer una buena final", manifestó.