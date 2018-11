Positivo. Tobías se metió entre los 10 mejores de la Fórmula Renault, en su segunda temporada en la llamada Fábrica de Talentos.

Tobías Martínez logró completar una excelente temporada en la Fórmula Renault 2.0, tras concluir en el séptimo puesto la 12da y última fecha del calendario en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia. De esta manera, el sanjuanino finalizó en la séptima colocación final en el campeonato, integrando el equipo campeón de la temporada.



"La verdad que no fue un el mejor cierre del año, porque nos faltó bastante rendimiento de motor y un poco de suerte ya que los sorteos no nos favorecieron", apuntó Tobías. "El año que viene seguiré en esta categoría, aunque no tengo cerrado el presupuesto. Vamos a seguir trabajando para seguir en el equipo Litoral Group", expresó el joven piloto sanjuanino, quien se encuentra en la tarea de encontrar los sponsor que le aseguren una temporada 2019 sin sobresaltos.



La carrera fue ganada por Exequiel Bastidas, escoltado por el mendocino Lucas Vicio, que fue campeón. A su vez, con el aporte de Moscardini y Tobías, el Litoral Group se coronó campeón entre los equipos de la categoría.



"Fue una temporada muy difícil y competitiva, en la que además pude correr en TC2000 y probar un Súper TC 2000, por lo que el balance ha sido altamente positivo", cerró el piloto.