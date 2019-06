Por afuera. Tobías Martínez disputa la posición con Esteban Fernández, el ganador de la carrera ayer y quien es el líder del campeonato de la Fórmula 2.0.

Tobías Martínez se frotó las manos ayer mientras hacía los bolsos para volver a San Juan. El joven piloto cerró la cuarta fecha de la Fórmula 2.0 Renault en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario con un segundo puesto en la segunda carrera del fin de semana, un podio que se sumó al de la victoria del sábado. Con esta importante suma de puntos, el sanjuanino saltó del sexto al tercer puesto en el campeonato.



Tobías largó desde el tercer lugar y en los primeros tramos de carrera superó a Isidoro Vezzaro. Desde el segundo puesto comenzó a perseguir a Mateo Polakovich, autor de la pole y quien se había escapado en la punta. En la vuelta cuarto ya lo tuvo tiro, pero lo superó recién en la vuelta 10. Sin embargo, tuvo consecuencias pues su rival perdió aceleración y el sanjuanino, pese al volantazo, no pudo evitar que la trompa de su auto se dañara con la rueda del auto de Polakovich. Martínez aguantó la punta hasta donde pudo, pero el daño en su auto no le permitió evitar el sobrepasado de Esteban Fernandéz. Polakovich, que venía tercero, también intentó superar a Tobías, pero este le cerró todos los pasos y con algún roce incluido, le dejó en claro que el segundo escalón en el podio sería solo para él. Así, llegó al banderazo a cuadros y al tercer podio consecutivo para el festejo de Tobías y de su equipo, el Litoral Group.



"Una victoria y un segundo lugar nos sirve de mucho. Veníamos para ganar, pero son cosas de las carreras, nos faltó suerte. A Mateo (Polakovich) se le paró el auto y no me dio tiempo de esquivarlo. Por dos centímetros no lo hubiese tocado y ya después con la trompa rota el objetivo era terminar entre los mejores 5. Por eso me vuelvo conforme con el segundo puesto, que costó mucho defender pero que me permite quedar terceros en el campeonato, a pocos puntos del segundo" comentó Tobías luego de finalizar la carrera.



El sanjuanino tiene de esta manera un envión anímico para la próxima fecha, el 30 de junio en Paraná.

Un buen presente



Tobías Martínez, evidentemente, ya cosecha lo que fue aprendiendo en este proceso. A su buen presente en la Fórmula 2.0 le suma su liderazgo en el campeonato de la Fórmula Renault Plus, la otra categorías en la corre. Para el 2020, el objetivo es dejar los monoplazos.