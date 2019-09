Alegría. Tobías Martínez festeja en el podio. El local hizo podio en las dos fechas sanjuaninas, ya que también lo había conseguido en mayo en El Villicum. Ahora en El Zonda ganó y fue tercero en la carrera del sábado.

Tres triunfos en las últimas cuatro carreras, octavo podio de la temporada, el sábado había logrado su primera pole position en la Fórmula 2.0 y ayer ganó de punta a punta. Fue un fin de semana soñado para Tobías Martínez, el representante sanjuanino en la llamada Fábrica de Talentos que ayer festejó con los suyos una victoria contundente, que hasta lo pone en carrera por el título pues ahora está tercero a sólo 22 puntos del líder.



"No es fácil ganar en El Zonda y a mí se me dio. Fue un gran fin de semana, soñado, perfecto. El sábado hice la pole y en la primera carrera quedé tercero tras largar 10mo. Y ahora gané de punta a punta. Estoy feliz", expresó Tobías, emocionado.



El sanjuanino ayer demostró su talento y su buen auto pues el triunfo nunca estuvo en riesgo. El piloto fue sólido y se repuso tras cada ingreso del Auto de Seguridad, que le redujo a nada la ventaja que había sacado previamente.



"La corrí al límite porque en buena parte de la carrera vino detrás mío Mateo Polakovic (en la última vuelta quedó cuarto) y es rival directo por el campeonato. Por eso sabía que tenía que escaparme en la punta y no dejar que me atacara. Y además, la sensación de tener que dejar todo me la daba el público que veía en el cerro; se me cortaba la respiración", confesó Martínez, quien analiza las opciones para el año que viene y en el horizonte asoma el TC Mouras o el TC Pista Mouras como chances más firmes.

Con el público. Puño en alto en la victoria de Tobías, que fue alentado por el público en el cerro.



Con las dos victorias en San Nicolás y el podio y el triunfo en El Zonda, Martínez sumó 104 puntos en sólo dos fechas. Es por eso que ahora está tercero en el campeonato, posición que comparte con Guido Moggia con 276 puntos; a una diferencia de 14 unidades con respecto al segundo, Esteban Fernández (284), y de 22 con el puntero Polakovich (298). Aún restan cuatro fechas para el desenlace del certamen, es decir, hay más de 200 puntos en juego.



"Hasta hace poco no pensaba en el campeonato porque estaba a unos 90 puntos y lo veía muy lejano. Pero todo se dio vuelta y ahora la voy a pelear hasta la última fecha", se ilusionó Tobías.

Fue la última carrera de Tobías de local en la F2.0. En 2020 saltará a otra categoría.

Buena cosecha

49

Puntos sumó Tobías Martínez este fin de semana. Cosechó 7 entre clasificación y súper clasificación; 17 del tercer puesto del sábado y 25 por la victoria de ayer.