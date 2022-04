Se terminó el misterio. A menos de ocho meses del arranque del Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina ya conoce a sus rivales para la primera ronda de la Copa del Mundo. La Albiceleste quedó en el Grupo C y se medirá con Arabia Saudita, México y Polonia por un lugar en octavos de final.

Arabia Saudita

Arabia Saudita se clasificó a su sexto Mundial sin demasiados sobresaltos y se impuso con firmeza en una zona donde también estuvieron Japón, otro clasificado, y Australia, que aún no consiguió el boleto, aunque no cuenta con figuras de renombre.



Sin embargo, el rival del debut de Argentina en Qatar 2022, llegará con la expectativa de repetir o mejorar los octavos de final conseguidos en el Mundial de Estados Unidos 1994 -su gran actuación-.



Justamente en aquella actuación se dio el histórico gol del delantero Saeed Al-Owairan, apodado como el “Maradona del Golfo Pérsico” cuando anotó el mejor gol del Mundial frente a Bélgica y uno de los mejores de la historia de la FIFA.



El atacante tomó la pelota en el mediocampo y gambeteó a diferentes rivales para marcar el tanto que le dio la clasificación a los octavos por primera y única vez hasta ahora.



En la actualidad, la figura de Arabia Saudita es el atacante Saleh Al-Shehri (28 años), que juega en el Al Hilal, dirigido por el argentino Ramón Díaz, y fue una de las figuras en la consagración de la Liga de Campeones de Asia. Luego participó en el Mundial de Clubes y cayó en semifinales contra Chelsea, de Inglaterra.



El atacante finalizó como máximo goleador saudí en la eliminatoria de Asia, con ocho tantos, y es fuerte en el juego aéreo aunque también suele retrasarse para tener un mejor panorama y asistir, algo que hizo en los otros dos goles de la clasificación.



No solamente su figura juega en el Al Hilal, la gran base de su formación inicial, con cinco futbolistas en la institución más poderosa del país. Además, los restantes también integran el campeonato saudí y se reparten entre Al Nassr, Al-Ahli, Al-Batin, Al-Faisaly, Al-Shabab y Al-Hazem.



La formación titular de Arabia Saudita habitualmente es Mohammed Al-Owais; Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohammed Kano, Abdulelah Al-Malki; Salem Al-Dawsari, Salman Al-Faraj, Fahad Al-Muwallad, Saleh Al-Shehri.



Su director técnico es el francés Hervé Renard, dos veces ganador de la Copa Africana de Naciones (Zambia y Costa de Marfil), y quien está en el cargo desde 2019.



Una de sus principales características como entrenador es la flexibilidad en los sistemas de juego, y de hecho a lo largo del torneo probó con un 4-2-3-1, un 4-1-4-1 o un 4-5-1. Siempre se acomodó a los rivales de turno.



En la Eliminatoria de Asia, Arabia Saudita solamente perdió un encuentro en diez fechas cuando Japón le quitó el invicto por 2 a 0, de visitante, el primero de febrero de este año y el boleto lo sacó el 24 de marzo cuando igualó con China por 1 a 1 como visitante.



Los dirigidos por Renard se quedaron con el grupo, con 23 puntos (7 victorias, 2 empates y 1 derrota) y 12 goles a favor y seis en contra.



Arabia Saudita nunca se enfrentó a la Argentina en los mundiales pero sí lo hizo en cuatro partidos amistosos: dos derrotas (2-0 en 1988 y 3-1 en 1992) y dos empates (1-1 en 1988 y 0-0 en 2012).



En el último Mundial, el conjunto árabe fue dirigido por el argentino Juan Antonio Pizzi pero su participación fue mala, con un debut negativo (5-0 contra el local Rusia) y otra caída ante Uruguay (1-0).



La victoria final sobre Egipto (2-1) en el cierre del grupo A, le dio una alegría ante otra nueva desilusión mundialista. El éxito lo colocó en la 26ta. posición sobre 32 participantes.



En total, Arabia Saudita jugó 16 encuentros en los mundiales, con apenas tres victorias, dos empates y 11 caídas.





= Camino en las Eliminatorias de Asia =







Fecha 1: 3-1 vs. Vietnam (L).



Fecha 2: 1-0 vs. Omán (V).



Fecha 3: 1-0 vs. Japón (L).



Fecha 4: 3-2 vs. China (L).



Fecha 5: 0-0 vs. Australia (V).



Fecha 6: 1-0 vs. Vietnam (V).



Fecha 7: 1-0 vs. Omán (L).



Fecha 8: 0-2 vs. Japón (V).



Fecha 9: 1-1 vs. China (V).



Fecha 10: 1-0 vs. Australia (L).





= Participaciones en los Mundiales =





1994 - Eliminado en Octavos de Final (12do.).



1998 - Eliminado en Grupos 1ra Ronda (28vo.).



2002 - Eliminado en Grupos 1ra Ronda (32do.).



2006 - Eliminado en Grupos 1ra Ronda (28vo.).



2018 - Eliminado en Grupos 1ra Ronda (26to.).



2022 - clasificado.

México

México finalizó segundo en la clasificación de la Concacaf, con 28 puntos, y en el transcurso de la competencia recibió cuestionamientos que pusieron en duda la continuidad de Martino.



El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, aseguró que Martino continuará en su cargo, a pesar de los rumores y la exigencia de un sector de los hinchas por un cambio en la conducción.



"Nosotros hemos estado firmes. Sabemos del trabajo y la capacidad. Desafortunadamente tuvo el problema en la retina que fue recurrente, pero con la ilusión de que esté muy bien él y que podamos empujar juntos todos el camino hacía aquí, hacía Qatar, en noviembre de este año", dijo de Luisa a Fox Sports México.



El pasaje directo de México a Qatar 2022 se dirimió recién en la última fecha, con la misma cantidad de puntos que Canadá (28), en su retorno a un campeonato del mundo desde México 1986, por encima de Estados Unidos y Costa Rica (25).



El "Tata" fue presentado en México el 7 de enero de 2019, el mismo año que obtuvo su único título, la Copa de Oro de la Concacaf. El "Tri" es el tercer seleccionado del ex DT de Newell's luego de Paraguay (2007-2011) y Argentina (2014-2016).



Martino afrontará su segundo mundial como seleccionador luego de Sudáfrica 2010 con Paraguay (derrota 1-0 ante España en cuartos de final) y no pudo dirigir a la Argentina en Rusia 2018.



México, noveno en el ránking de la FIFA, tiene a históricos como el arquero Guillermo Ochoa y el volante Andrés Guardado. Ambos estuvieron en la derrota 2-1 ante la Argentina de José Pekerman, con Scaloni en el plantel, en Alemania 2006. Ochoa fue suplente y Guardado jugó como titular. Los dos irán por su quinto mundial consecutivo.



El delantero de Wolverhampton de Inglaterra Raúl Jiménez es una de las figuras de México. En la última fecha de Concacaf, con el triunfo 2-0 ante El Salvador, estuvo acompañado en ataque por los futbolistas del fútbol local Uriel Antuna y Alexis Vega.



Otra figuras mexicanas son el delantero Jesús Corona (Sevilla de España), el volante Gerardo Arteaga (Genk de Bélgica) y el defensor Néstor Araujo (Celta de España).



La Argentina de Scaloni ya enfrentó al México de Martino. El amistoso arrojó una goleada inapelable del equipo argentino, sin el crack rosarino Lionel Messi, por 4 a 0 con goles de Lautaro Martínez (3) y Leandro Paredes, el 10 de septiembre de 2019 en Texas, Estados Unidos.



Ese triunfo de Argentina puso fin al invicto de Martino como seleccionado de México luego de 10 triunfos y un empate y es hasta el momento el último choque entre ambos.



Con Scaloni como seleccionador interino en lugar de Jorge Sampaoli, Argentina enfrentó a México en dos amistosos más: 2-0 (16 de noviembre de 2018) y 2-0 (20 de noviembre de 2018).



México disputó 16 mundiales y sus mejores producciones fueron hasta cuartos de final, en 1970 y 1986, ambos como organizador.



De Estados Unidos 1994 a Rusia 2018 llegó hasta octavos de final de manera ininterrumpida.



Argentina y México, más allá de la buena cantidad de amistosos que jugaron en el historia, se enfrentaron tres veces en los mundiales con triunfos "albicelestes".



El primer choque se produjo en Uruguay 1930 con el triunfo 6-3, el 19 de julio, por el grupo 1.



El segundo enfrentamiento se produjo para el Mundial de Alemania 2006, el 24 de junio, con el recordado 2-1 en los octavos de final. Maximiliano Rodríguez, en tiempo suplementario, marcó el segundo tanto con formidable remate de media distancia que dejó afuera al equipo de Ricardo Lavolpe.



La tercera cita mundialista ocurrió en Sudáfrica 2010, el 27 de junio, cuando el seleccionado de Diego Maradona, con un joven Lionel Messi, ganó 3-1 para el pase a los cuartos de final.

Polonia