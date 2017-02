Luego de que, tras varios días de tensión, la Asociación Bancaria acordara con las cámaras empresarias un aumento salarial del 24,3% acumulativo y retroactivo al 1° de enero último, Diego Armando Maradona envió una muestra de apoyo a Sergio Palazzo, titular de la entidad.

En su mensaje, Maradona le habla directamente al dirigente: "Quiero darte un abrazo enorme porque ganaste y porque nos hacés sentir cada vez más cerca de que podemos".

"No cambiemos. Cambiemos los huevos. Ganemos. Y no se me quiebren, muchachos. Porque hay un tipo que se llama Diego Armando Maradona, que vive en Dubai y que no lo pueden quebrar de ninguna manera", agrega.

"Ustedes, Palazzo, (Guillermo) Moreno: todos juntos volveremos. Esa es la consigna que tenemos que tener. No nos dividamos más. Vamos a unirnos, que estos son más fáciles que jugar con chiquitos de cinco años a la pelota", completa El Diez, en referencia a la administración de Mauricio Macri.

"Un abrazo grande. Los quiero mucho. Viva Argentina", cierra la comunicación.