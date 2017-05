El entrenador de San Lorenzo de Almagro, el uruguayo Diego Aguirre, admitió que una parte de la caída sufrida ayer por 1-0 ante Aldosivi se debió a una ‘subestimación inconsciente‘ antes de que empezara el partido. ‘Hubo un subestimación inconsciente. Lo veo por ahí. No entrás mentalizado y así perdés con cualquiera. No es una crítica a los jugadores, es algo que pasa‘, reconoció Aguirre en la conferencia de prensa que ofreció tras el partido.



‘Nosotros, el periodismo, los hinchas, todos pensábamos que ganábamos fácil y después pasan estas cosas. Hicimos un mal partido y terminamos dejando puntos importantes. Fue una derrota dura, inesperada, y nos costó una racha importante‘, siguió Aguirre con su análisis sincero.

Aldosivi cortó una racha de 7 derrotas al hilo, llegó a 23 puntos y logró un éxito clave por la permanencia.

Para el conductor de los azulgranas fue clave el aprovechamiento que hicieron los marplatenses de una acción originada con la pelota parada. ‘Al partido lo perdemos en una pelota parada de un córner. Después dejamos más espacios y el partido entró en un desorden que sucede cuando estas desesperado por empatar. Tratamos de recuperar el control con los ingresos de (Leandro) Romagnoli y (Cristian) Barrios, pero no se dio‘, precisó.



Tras el revés y haber quedado a seis puntos de Boca, San Lorenzo deberá enfrentar en las próximas dos fechas a Racing y River, el Millonario en condiciones de sacarle la segunda posición, ya que tiene dos encuentros pendientes. ‘Enfrentar a rivales de jerarquía te hace estar focalizado al máximo. No sé si vamos a ganar o no, pero el equipo va a estar bien‘, redondeó.



Por su parte, el delantero Nicolás Blandi solicitó ‘tranquilidad‘ para que el plantel continúe en la lucha por el campeonato y mantenga el objetivo de clasificarse a la Copa Libertadores 2018. ‘Mientras tengamos posibilidades vamos a luchar por el campeonato. No es fácil de remontar, pero también tenemos otro objetivo de meternos en la copa‘, apuntó Blandi en rueda de prensa. ‘Por momentos nos costó entender la manera de jugar el partido y no nos alcanzó. No subestimamos el partido, pero también hace varias fechas que venimos jugando con mucha tensión mental. Lo fuimos a buscar y no alcanzó‘, señaló el ex Boca.

Perazzo: ‘El triunfo es una brisa de aire”

El entrenador de Aldosivi, Walter Perazzo, consideró ayer ‘una brisa de aire fresco‘ el triunfo ante San Lorenzo en el objetivo de mantener la categoría.

‘Hubo un gran compromiso del plantel para salvar al equipo del descenso. Este triunfo es una brisa de aire fresco para lo que queda‘, apuntó Perazzo en la puerta del vestuario visitante del estadio Pedro Bidegain.



‘Hoy (por ayer) nos daban por perdido el partido, pero destaco el compromiso de los jugadores porque creyeron en una idea y nos salió todo redondo‘, dijo.

Perazzo, ex goleador de San Lorenzo, consideró ‘especial‘ el partido en el Nuevo Gasómetro por el cariño que guarda hacia el club. ‘San Lorenzo es mi vida, mi casa, pero es el destino de este juego es así. Estoy satisfecho por mi trabajo, por haber logrado el objetivo, pero igual me duele que le haya pasado a San Lorenzo‘, se sinceró Perazzo.