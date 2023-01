Seguramente el hockista sanjuanino Gastón de Oro, más conocido en el ambiente como el "Tonchi", jamás se imaginó que encontraría su otra pasión en suelo italiano. El sanjuanino que reside en Italia hace 16 años, en 2019 entendió que su gran pasión por hacer asado argentino podría darle rédito y así fue: emprendió "La Griglia del Tonchi", una especie de parrillero móvil que hoy lo tiene como una cita fija de las personalidades que viven en el Forte dei Marmi es la Región Toscana.

"Como siempre me encantaba hacerle asado a mis amigos, un día Ceci -la esposa- me dijo que me dedicara a eso y empecé, nunca imaginé que llegaría a tanto", expresa el Tonchi, quien comenzó con el emprendimiento en 2019, transportando un fogonero en su auto pero que en la actualidad cuenta con una furgoneta para trasladar todas las parrillas necesarias en la realización de los eventos.

La "Griglia del Tonchi", que traducido al español es la "grilla del Tonchi", comenzó de a poco pero creció a pasos agigantados realizando eventos de distinto tipo (bautismos, cumpleaños, casamientos, etc). Ya sea por la requisitoria de los argentinos residentes en esa localidad italiana o los mismos europeos encantados por deleitarse una de las costumbres más importantes de los argentinos. "Siempre quise desarrollar la Grilla ahí en el Forti de Marmi, en la playa del Mediterráneo porque había jugado dos años y es lindo lugar, van actores italianos y muchos futbolistas, es como la VIP", explica el asador. Con el aporte de Jerónimo García, otro hockista sanjuanino radicado en Italia, comenzaron a paso lento pero en el 2020 en plena pandemia vino el salto a la fama.

Es que teniendo los restaurantes cerrados, De Oro alquiló una casa en el Forti los famosos italianos lo contrataban para ir a las villas, que son las coquetas casas de campo a orillas del mar mediterráneo. "Alquilamos la casa dos meses y llegamos preparados para hacer tres asados pero terminamos haciendo 27 asados en 60 dias, le cocinamos a 800 personas. Fue una locura linda", expresa el hockista. "Después hicimos un evento grande en el Lago de Garda, le servimos a unas 500 personas", comenta De Oro quien ahora cuenta también con un equipo de trabajo. Fue tanto el crecimiento y el "de boca en boca" que a través de su proveedor de carne lograron entrar a trabajar en el ambiente de futbolistas: "Mi proveedor conocía jugadores de la Serie A, asi que empezamos a hacerle asado a jugadores argentinos de la Fiorentina, el Torino y Bologna", comenta. Pero no solo a futbolistas sino que también le cocinaron a ciclistas. La familia del bonaerense Maxi Richeze lo contrató para una despedida del ciclista y asistió todo el equipo. "Con Maxi hicimos una muy linda amistad", expresa De Oro.

Tonchi de Oro junto a Maxi Richeze y el colombiano Fernando Gaviria, uno de los mejores sprinters del mundo.

El menú, que puede conocerse en la página web (www.lagrigliadeltonchi.it) incluye un gran catálogo de carnes según el menú que se elija (menú base, medio o premium). "Trabajo toda la tradición argentina, tengo un gran catálogo de vinos argentinos. De entrada ofrecemos empanadas o provoletta, a nivel de carnes, tenemos costillar, vacío a la llama, chorizos, entrañas, además de mollejas, chinchulines, morcillas, picaña", expresa. Cabe destacar que toda la materia prima es carne argentina certificada. "Black Angus es una raza que es igual a la carne argentina, ellos me abastecen de costillares que son los únicos que no llegan a Italia por los controles", explica el hockista-cheff.

Pero hacer asados no es lo único en lo que se desempeña De Oro además de jugar al hockey. También se dedica a la venta de fogoneros y parrillas en el continente europeo. "Tango Grill" es el nombre del otro emprendimiento. "Compré un proyecto de fogoneros en Buenos Aires, ahora estoy produciendo en Vincenza, me apoya una empresa que hace corte de láser y de metales, yo no hago nada" cuenta entre risas. De Oro solo vende, embala y despacha. "Se vende mucho, hemos mandado muchos a Francoa y Suiza", comenta explicando sobre ese fogonero que es una especie de brasero desmontable con parrilla, tabla y mesita".

¿En qué momento juega al hockey? Tonchi explicó que la temporada fuerte de los asados donde la "Grilla del Tonchi" no tiene descanso es en el verano europeo, abarcando los meses julio, agosto y septiembre que coincide con el receso del hockey. Ya en temporada de patín, los eventos de hacer asados se realizan los miércoles o domingos, días que el club les brinda descanso a los hockistas. "Estoy feliz haciendo las dos cosas que me apasionan, así no se pierden las costumbres e incluso estamos contagiando a los europeos con esta costumbre hermosa como es el asado", manifestó el Tonchi, que a sus 35 años seguramente cuando decida colgar los patines ya sabe que su destino estará de lleno al costado de la parrilla...