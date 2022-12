El partido entre Argentina y Países Bajos fue un duelo de alto contenido emocional. Todo contribuyó a un pico de tensión: el pelotazo de Leandro Paredes al banco de suplentes del elenco europeo, las 16 tarjetas amarillas que mostró el árbitro español Mateu Lahoz, las intervenciones y los enfrentamientos psicológicos en los penales, el festejo desbocado de los sudamericanos, las declaraciones estridentes de Lionel Messi y Emiliano Martínez contra Louis van Gaal y Wout Weghorst fueron una clara muestra de la carga con la que se vivió el compromiso.

Por tamañas controversias, la Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra la AFA y la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) “por posibles infracciones” del artículo 12 del Código Disciplinario, que se refiere “a conducta indebida de jugadores y oficiales”, durante el enfrentamiento disputado la noche qatarí de este viernes en el estadio de Lusail. La casa madre del fútbol argentino también se expone a posibles infracciones del “artículo 16 (orden y seguridad de los partidos)”, según explicó la entidad internacional en un comunicado.

La primera sanción a un integrante de la delegación albiceleste no cayó sobre un integrante del cuerpo técnico, del cuerpo médico, del plantel de jugadores o del staff de dirigentes. El expulsado fue Gerónimo Benavides, popularmente conocido como Momo, la voz designada para arengar a los hinchas en los estadios de Qatar donde juegue el representativo nacional. El influencer y streamer había estado en todos los encuentros de Argentina y su labor consistía en estimular las previas, impulsar el canto durante el cotejo, anunciar las formaciones, contar antecedentes y escenarios del enfrentamiento, visualizar a los jugadores destacados y hasta presentar los goles. En sus redes sociales, expresó que su trabajo terminó: “Desgraciadamente la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juegue la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos”.

En este contexto, su reemplazante será una leyenda del bicampeón del mundo. Se trata de Sergio Goycochea, quien se consagró en dos ocasiones de la Copa América (1991 y 1993) y se transformó en héroe durante la Copa del Mundo que organizó Italia en 1990, con sus producciones en los penales ante Yugoslavia y el anfitrión que le permitieron al conjunto de Carlos Salvador Bilardo llegar a su segunda final mundialista consecutiva.

A través de sus canales oficiales, la TV Pública, en donde el ex arquero se desempeña como analista, emitió un comunicado en el que confirmó la información: “Sergio Goycochea será la voz del estadio en Argentina vs Croacia. La FIFA eligió a Goyco como representante argentino en el partido de semis que la Selección jugará mañana. Él estará a cargo de anunciar la formación del equipo”, fue el mensaje.

El seleccionado argentino intentará alcanzar la sexta final mundialista de su historia cuando se enfrente con el vigente subcampeón e invicto Croacia en una de las semifinales del Mundial Qatar 2022 en el Estadio Lusail. El partido estará dirigido por el italiano Daniel Orsato, quien volverá a impartir justicia en un encuentro del conjunto albiceleste tras la victoria ante México por 2 a 0 en ese mismo escenario por la segunda fecha del Grupo C.

El campeón de la última Copa América cumplió el primer objetivo de disputar siete partidos en el torneo y ahora irá por la penúltima meta, que es instalarse en la definición del domingo próximo ante el ganador del cruce entre el defensor del título, Francia, y la máxima sorpresa de la competencia, Marruecos.