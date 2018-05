Nahuel Guzmán quedó a un paso de cumplir su sueño, o mejor dicho tomó fuerza tras la lesión de Sergio Romero. Tras haber sido parte del plantel de la selección argentina en los últimos cuatro años, incluso en la última gira por Europa, Jorge Sampaoli lo dejó fuera de los 23 futbolistas de la selección argentina para el Mundial Rusia 2018 e incluyó en su lugar a Franco Armani, de buen presente en River, quien ni siquiera había sido convocado. Si bien el arquero de Tigres de México aún no se expresó públicamente, su padre, el dibujante Jorge Guzmán, cuestionó antes de la bada de Romero la decisión del DT con una caricatura, en la que sugiere que el DT es funcional a los medios de comunicación, y con un texto titulado 'De espalda al sueño', publicado en su cuenta de Facebook.

La caricatura muestra varios elementos que cuestionan el actitud del entrenador. tiene un careta, el escudo de Chile y tatuajes de los medios de comunicación más populares: TyC Sports, Fox Sports y TNT. "Es muy natural en un sueño ver gente de espaldas al sueño (...). El primer error de esta gente era entrar disfrazados. En un sueño nadie engaña a nadie a menos que todos acuerden jugar a eso, entonces se puede escribir con el codo lo que luego se borrará con la mano (típico y raro ardid en los sueños), se puede sin temor al ridículo, levantar humeantes monumentos que serán la delicia de soñantes poco exigentes y en este orden de cosas se puede incluso afirmar que se cambiará la suerte de un barco sin rumbo", dicen los primeros pasajes del texto, que hace referencia, sin mencionarlo, a la exclusión de su hijo de la próxima Copa del Mundo.

Esta mañana, Guzmán visitó en Rosario su primera escuela primaria, en un acto de beneficencia. El arquero inauguró una biblioteca y estuvo presente para jugar con los alumnos. Pero también prefirió no aludir a la selección y al dibujo de su padre: "De la selección argentina prefiero no hablar. La verdad, y con todo el respeto al trabajo de los medio de comunicación, en este momento prefiero no hablar de la selección. Seguramente en unos días podremos hablar más tranquilos", declaró.

En cuanto a la pregunta relacionada a su padre el arquero de Tigres de México mostró su desconocimiento... "¿Qué hizo mi papá ahora? Ya es grande, somos todos personas grandes y no sé ni qué posteó. Me imagino lo que pudo haber hecho... pero la verdad que no te puedo responder porque no sé nada. Ahora me diste curiosidad pero no sé nada", dijo con una tímida sonrisa.