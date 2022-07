No fue el mejor final en el Torneo de Invierno del fútbol sanjuanino en Primera División. Atlético Alianza aspiraba mucho más en el certamen pero quedó eliminado en Cuartos de final ante San Martín y tras eso, su técnico Luis Pallaroni pegó el portazo, decidió irse de la institución y ahora la dirigencia del Lechuzo se encuentra en búsqueda de nuevo entrenador pero esperando por una posible licencia que podría llegar a Santa Lucía desde el Consejo Federal y que le daría a Alianza el derecho de disputar los tres años siguientes el Regional Amateur.

"Nos sorprendió la decisión de Luis porque sinceramente no la esperábamos. Decidió emigrar y lo respetamos, ahora estamos esperando por una posible otorgación de Licencia para disputar el Regional, por eso no queremos apresurarnos en la elección del DT", expresó su presidente Roquiño Mallea. El ciclo de Pallaroni tuvo altibajos pero el balance fue por demás positivo teniendo en cuenta los campeonatos locales ganados aunque sin dudas el pico fue haber llegado a la final del Regional Amateur. Si bien en esa final que perdió el Lechuzo por un ascenso al Federal "A" puso en duda la continuidad del DT pocitano pero la dirigencia decidió nuevamente apostar por Pallaroni aunque no contó con un consenso total.

La final perdida obligaba al Lechuzo a tener que ganar el Torneo de Invierno y si bien hizo una buena campaña y clasificó a Cuartos, en esa instancia cayó en la ida y en su cancha por 4 a 0 ante el Verdinegro y en la vuelta nada pudo hacer para llegar a la heroica y evitar la eliminación. Después de eso, Luis Pallaroni decidió emigrar y se despidió del plantel. Teniendo en cuenta que el Torneo de Verano comenzará en dos semanas, el plantel ya se encuentra entrenando ahora en manos del cuerpo técnico de la Cuarta División, Juan Pablo Carrizo (DT) y Enzo Lezcano (preparador físico).

La dirigencia del Lechuzo está abocada de lleno a elegir nuevo entrenador, pero los dirigentes no quieren apresurarse teniendo en cuenta que existe la chance de obtener una de las Licencias que otorga el Consejo Federal para disputar el Regional Amateur que comenzará en octubre. Esa especie de invitación muchas veces llega a los clubes que hicieron mérito deportivo y el Lechuzo en ese sentido cuenta ni más ni menos que haber llegado a la final del Regional pasado. La respuesta podría llegar en los próximos días y de ser un hecho, cambiaría todo en el mundillo lechuzo.