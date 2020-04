Este año ha sido sumamente controversial para el Barcelona, en lo extra deportivo. Lionel Messi, capitán del equipo y máxima figura del plantel, tuvo tres cruces públicos con la dirigencia que al parecer tendrán una consecuencia dura. Según confirmó uno de los principales dirigentes de la institución catalana, el presidente, Josep María Bartomeu, le anticipó que hará una limpieza de la cúpula. "Bartomeu me llamó y me dijo que quería hacer una remodelación en la junta, que tenía recelos con algunos directivos, entre ellos yo", afirmó a la radio Cadena Ser Emili Rousaud, quien se perfilaba como el sucesor del presidente azulgrana de cara a las próximas elecciones. "Me dijo que había filtraciones que molestaron a jugadores y que yo ponía en duda el trabajo de los ejecutivos", añadió. Según el diario Sport, además de Rousaud, Bartomeu echará a "Enrique Tombas, el tesorero, Silvio Elías, vocal y directivo encargado del Barcelona B, y Josep Pont, del área comercial".