Una siesta agitada se vivió este miércoles en Concepción. Finalmente y a pesar de que desde la dirigencia de San Martín habían respaldado al director técnico Andrés Yllana, fue el DT quien decidió pegar el portazo y abandonar su cargo. El DT verdinegro presentó la renuncia a su cargo cerca de las 13 horas de este miércoles. Su reemplazo inmediato estará a cargo de Raúl Antuña, aunque interinamente teniendo en cuenta que el "Purruco" es mánager del club.

Yllana quien fue presentado el 5 de diciembre de 2022, deja su cargo después de haber dirigido seis partidos en la Primera Nacional y haber conseguido 6 puntos: un triunfo ante Patronato de Paraná y tres empates: el último y quizás el que fue desencadenante en su salida fue el del sábado ante Almirante Brown en Concepción.

Con Yllana al frente San Martín empató contra Alvarado en Mar del Plata, cayó con Gimnasia en San Juan, venció a Patronato en Paraná, empató con Guemes en Concepción, cayó con Morón previo al último empate con Almirante.

Las críticas de los hinchas tras ese encuentro apuntaron pura y exclusivamente hacia Yllana. Y no es para menos, el juego nunca se reflejó en el plantel verdinegro en los partidos disputados y ante el líder Almirante si bien hubo pasajes de buen fútbol, el hecho de no ganar elevó aún más la temperatura en el enojo de los hinchas. El DT trajo una veintena de futbolistas, incluso el mismo DT buscando una mejoría en su juego realizó variantes en esquema y nombres previo al encuentro del sábado pasado ante Almirante, pero claro, los resultados son los que mandan en el fútbol y las críticas para el DT no tardaron en llegar.

Este domingo San Martín visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por la 7ma fecha de la Primera Nacional y el domingo 26 recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en Concepción. Al menos este domingo quien estará en el banco será Antuña, fuentes del club expresaron que será interinamente teniendo en cuenta que el "Purruco" es mánager del club.

San Martín, con Antuña o con el técnico que elijan, buscará volver a la victoria sobre todo en condición de local donde hasta no hace mucho su cancha era su fortaleza.