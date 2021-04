Seguramente nadie imaginó aquel viernes 21 de febrero en el mítico Julio Mocoroa que esa sería la, hasta ahora, última velada de boxeo profesional en la provincia. Pasó más de un año, con el parate obligado por el Covid-19 que azota al mundo. En el país, la acción sobre el ring tuvo su regreso en octubre del 2020. Ahora en San Juan la actividad sobre las 16 cuerdas en el campo rentado se dará a mediados de mayo (viernes 14 o sábado 15, las fechas estimadas) en el Complejo La Superiora, de Rawson.

La velada tendrá la televisación de TyC Sports y será sin público por la pandemia.

Para que este retorno -que será con todos los protocolos que maneja la actividad en el mundo y sin público-, sea lo mejor previsto, la idea es que sea con un doble combate por títulos mundiales en el pugilismo femenino. La intención es que tanto Leonela Yúdica, campeona mundial mosca de la FIB, como Cecilia Román, monarca gallo de la misma organización, hagan sus defensas correspondientes.

Cerca. De llegar a un acuerdo se encuentra Cecilia Román para hacer una defensa y combatir a mediados de mayo.

Por el lado de Yúdica, la situación se encuentra encaminada respecto a su participación y adversaria. La retadora será la zurda mexicana Mary "Polvorita" Salinas (27-7-5, 7ko), de 32 años, quien el 25 de febrero conquistó el cetro vacante mosca de la NABF del Consejo Mundial de Boxeo. Es decir, viene con bastante más ritmo que Yúdica, quien combatió por última vez en agosto del 2019, reteniendo su corona ante María Millán.

La organización del evento tiene previsto que Román también combate con su título en juego. Aunque en su caso por ahora la historia no está cerrada, según confirmó la propia Cecilia. La propuesta ya se le hizo y hay optimismo en otra doble cartelera con las campeonas mundiales sanjuaninas. Sobre su contrincante es una incógnita. A diferencia de Yúdica, Román tuvo actividad hace dos meses cuando peleó en Estados Unidos ante la local Melissa Odessa Parker, cayendo por puntos en un combate que tuvo a la sanjuanina como dominadora clara, no así para los jueces. Esa noche no puso en juego su cinturón ecuménico, algo que si haría dentro de menos de un mes en su provincia natal. La anterior ocasión que Román defendió su corona mundial fue superando por puntos a Julieta Cardozo.