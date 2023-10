De todo pasó en las últimas 24 horas en Sportivo Desamparados. Debut en el Regional, derrota en Ullum y salida de su entrenador. También la oficialización del nuevo DT y en las redes, el descargo del ahora ex técnico Emanuel Guirado apuntando contra un jugador y contra parte de la dirigencia.

"Quiero expresar mi profundo dolor porque no es la forma en la que quería terminar este ciclo en el club. Fueron 4 años de mucho esfuerzo y dedicación, de darle oportunidades a los más jovenes y de vivir una experiencia como DT de un club tan grande", abre el comunicado difundido en sus redes sociales Guirado.

Su salida prematura, se dio el domingo por la noche, apenas horas después de haber perdido ante San Lorenzo de Ullum en su debut en el Regional Amateur. La dirigencia le reclamó sobre el mal planteo en el debut en el certamen donde Desamparados apunta a ser protagonista. Sobre eso, Guirado realizó su autocrítica: "No salieron las cosas como las planificamos y no dejamos la imagen que queremos para nuestro club. Pensábamos trabajar duro y revertirla ante nuestra gente pero no nos dejaron", explicó haciendo referencia a la dirigencia pero más abajo apuntó dura contra parte de la dirigencia: "Siento una profunda decepción con parte de la dirigencia que nos tuvo hasta último momento para confirmarnos en el cargo, salieron a decir que confiaban en nosotros y en la primera derrota, en el primer error cometido nos soltaron la mano".

También agradeció al plantel pero entre paréntesis aclaró "menos a uno". Sobre eso trascendió que hubo un cruce de palabras con un futbolista post derrota sobre el planteo que propuso el ahora ex entrenador. "Quiero agradecer a los jugadores (menos a uno) por toda la humildad, el compromiso y el sacrificio que hicieron en todo este tiempo".

Por último continuó apuntando contra la dirigencia que comanda Augusto Pérez Garro y dijo que desde ahora en más continuará alentando desde donde le toca al club de sus amores, ahora como hincha. "A mi familia y seres amados quiero pedirles disculpas porque esta pasión hace que muchas veces no les prestemos la atención que se merecen, si pudiera darles un consejo es que no los descuiden porque para todo lo demás somos un número, somos reemplazables de un día para el otro. Ahora soy un hincha más alentando y siempre estaré a disposición. Hasta pronto pueblo puyutano", expresó.