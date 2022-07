El Tribunal de Disciplina Deportiva falló ayer acerca del festejo que realizó Franco Troyansky en la Bombonera luego de anotar el 2-1 de penal para darle la agónica victoria a Unión. Así, la resolución marcó una fuerte sanción sobre el jugador y le otorgó tres fechas de suspensión por sacarse su camiseta y mostrársela al público xeneize, producto de que "incitó al público provocando gresca", según detalla la sentencia.

Tras el veredicto, el atacante habló en exclusiva con TyC Sports: "No puedo creer que me hayan dado tres fechas, porque no fue contra nadie del mundo Boca. Fue solamente un desahogo, porque hacía mucho tiempo que no convertía", declaró en un principio. A su vez, el futbolista del Tatengue aseguró que la celebración la llevó a cabo porque era el cumpleaños de Messi: "Era el cumpleaños de Messi y salió un lindo homenaje. No me arrepiento del festejo, lo hubiese hecho en cualquier cancha. Ahora vamos a hablar con gente del club para ver si vamos a apelar. La sanción se da porque somos Unión y es una pena que sea así. Que me hayan dado tres fechas es muy injusto.

Por último, el ex-San Lorenzo explicó que el festejo no lo hizo por ser simpatizante del Millonario y sentenció: "No soy hincha de River y no hice el festejo por eso. Cualquier futbolista, desde que es chico, sueña con hacer un gol en cancha de Boca, pero no fue en contra de la gente".