Hoy comenzará en Mar del Plata, la cuarta y última fase clasificatoria de la serie regular de la Liga Argentina de Vóleibol, torneo en el que participan los clubes sanjuaninos, UPCN San Juan Vóleibol, Obras San Juan y UVT Vóley.

La competencia se desarrollará en Mar del Plata, siendo la sede el estadio del club Once Unidos. De este tour saldrán los ocho clasificados para disputar los play off de los cuartos de final, que al igual que los cuartos de final y las semifinales, serán organizadas por UPCN, en su flamante estadio de Rawson.

Hoy jugarán: 11.00, UVT vs. Def. de Banfield. 14.00, Obras vs. River. 16.00, Policial vs. Gigantes. 18.00, Ciudad vs. Paracao. Y, 22.00, UPCN vs. Once Unidos.

La situación de los clubes sanjuaninos es diferente, mientras UPCN y Obras, tienen como meta mejorar sus posiciones actuales, para contar con la posibilidad de enfrentar a rivales, teóricamente más debiles en la fase eliminatoria; la UVT tiene la consigna de lograr la mayor cantidad de puntos para aspirar a la octava plaza, de la que en antes de iniciarse esta ronda de partidos lo separan 10 unidades. Tiene 8 y Monteros, quien es el último hasta el momento en entrar, 18. Por lo que, UPCN y Obras pueden ceder algún partido, pero la UVT necesita ganar todos los partidos y que lo ayuden otros resultados.