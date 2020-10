El ciclista eslovaco Peter Sagan se impuso en la décima etapa de la 103ra edición del Giro de Italia, que tiene como líder al portugués Joao Almeida, y que marcó en la jornada de hoy el abandono de los integrantes de los equipos Jumbo-Visma y Mitchelton-Scott por los casos positivos de coronavirus detectados en la jornada de descanso de ayer.



Se detectaron ocho casos de Covid-19, entre ciclistas e integrantes de staff, entre ellos dos corredores: el neerlandés Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) y Michael Matthews (Team Sunweb).



Por precaución abandonaron también Seven Kruijswijk, Koen Bouwman, Tobias Foss, Chris Harper, Tony Martin, Christoph Pfingsten, Antwan Tolhoek y Jos Van Emden, de Jumbo-Visma, informó la agencia de noticias local ANSA.



El británico Simon Yates (Michelton-Scott) había sido el primero en abandonar tras



contraer la enfermedad y hoy lo hicieron sus compañeros de equipo Jack Haig, Lucas Hamilton, Michael Hepburn, Damien Howson, Cameron Meyer y Lawson Craddock.



Mauro Vegni, director de la competencia, dijo que "el Giro no se detiene porque el objetivo es arribar a Milán el domingo 25 de octubre, tal como está previsto".



"Hasta ahora hemos testeado a los corredores en varias ocasiones y realizado más de 1.500 controles. Más de lo que hicimos no podemos hacer", graficó Vegni.



En la etapa de hoy el argentino Eduardo Sepúlveda (Movistar Team) fue 98no, con un tiempo de cuatro horas 16 minutos y 47 segundos para recorrer los 177 kilómetros entre Lanciano (Chieti) y Tortoreto (Teramo), a 15m.51s. de Sagan.



Su compatriota Maximiliano Richezze (UAE Team Emirates) terminó 135to, a 21m.52s. del tres veces campeón mundial en ruta y ganador de la clasificación por puntos del Tour el año pasado.



En la general Sepúlveda se ubica sexuagésimo, con un tiempo de 40h.33m.48s., a 55m.43s. de Almeida; mientras que Richeze está 139no, a 2h.06m.07s. del portugués.



Como líder de la clasificación por puntos se mantiene el francés Arnoud Démare (Groupama-FDJ), el Gran Premio de Montaña lo tiene al portugués Rubén Guerreiro (Ciclismo EF Pro); y el de mejor joven a Almeida.



Mañana se correrá la undécima etapa, de 182 kilómetros entre Porto Sant'Elpidio y Rimini.