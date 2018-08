Godoy Cruz rescató una victoria sobre la hora en condición de local ante Estudiantes por la primera fecha de la Superliga. Después de sufrir una expulsión y quedarse con diez hombres por más de 70 minutos, el Tomba se impuso por 1-0.



El partido comenzó favorable para el elenco dueño de casa. Un error de Mariano Andujar en los primeros minutos pudo haber puesto en ventaja a los locales, mientras que Fabricio Angileri ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca. A los 19 minutos, Juan Andrada le propinó un fuerte planchazo a la altura del estómago a Juan Apaolaza, acción por la que el árbitro Jorge Baliño le enseñó la segunda amarilla y lo expulsó. Un minuto antes, el mediocampista había ido con vehemencia al piso a disputar una pelota y había sido amonestado.



Con un jugador más que su adversario, el elenco de La Plata pasó a dominar el encuentro. Sobre el final del primer tiempo, Tití Rodríguez estrelló un disparo en el palo. Durante el complemento, Estudiantes continuó atacando el arco de su rival pero sin capitalizar las ocasiones de peligro. Entre las más claras, Facundo Sánchez cabeceó al segundo palo tras un centro pero Tomás Cardona la sacó sobre la línea. Todo parecía indicar que ambos conjuntos no se iban a sacar diferencias hasta que en el cuarto minuto de descuento, el reciente ingresado Lucas Albertengo, que hacía su debut en el Pincha, saltó a buscar la esférica con la mano extendida y la tocó para que el juez marque la pena máxima. Ejecutó Diego Viera, que con un potente disparo le dio la victoria a Godoy Cruz.

Artillero. Diego Viera "aprovechó" que Santiago García ya había salido y decidió ejecutar el penal que seria la victoria para Godoy Cruz en el debut del torneo.

Viera, de 27 años, se encuentra en el Tomba hace tres años y disputó 92 partidos marcando ayer su tercer gol.

Un goleador inesperado

Diego Viera le dio el gol del triunfo a Godoy Cruz ante Estudiantes por un penal en el último minuto de juego. Luego del triunfo el defensor guaraní sostuvo que "sabía que el "Morro" (García, el goleador del equipo) estaba afuera, así que agarré la pelota, me tuve confianza y por suerte el arquero fue para el otro costado. Ahora le metí presión, si ahora hay otro penal lo voy a pedir. Que sepa que voy a estar atrás suyo por si no se anima a patear, (risa)".



Por su parte García le "contestó" al defensor: "El paragua se tuvo confianza y le pegó bien, aprovechó que yo no estaba pero que sepa que va a patear pocos penales", bromeó.



Respecto del trámite del encuentro, Viera puntualizó que la expulsión de Andrada conspiró contra el juego del equipo, pero que con orden lograron revertir la diferencia numérica: "Algunas cosas no salieron tan bien como en el torneo pasado, pero se puede mejorar. Estuvimos bien parados y pudimos equilibrar el partido con uno menos y por suerte logramos un triunfo que nos da confianza para lo que viene".