Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó esta tarde 2 a 0 a Colón en Santa Fe, al aprovechar los gruesos errores defensivos del local, en el inicio de la Zona Campeonato B de la Copa Diego Armando Maradona, certamen que entregará un cupo a la Copa Libertadores del año próximo y otro a la Copa Sudamericana de 2022 para el ganador de la segunda final.



Marcelo Weigandt (29m. PT) y Nicolás Contín (2m. ST) marcaron los goles del encuentro, jugado en el estadio Brigadier Estanislao López y arbitrado por Germán Delfino.



Comenzó mejor Gimnasia, con el manejo del paraguayo Víctor Ayala, pero esa idea duró apenas 10 minutos. Colón emparejó desde entonces y avanzó sobre el campo rival, especialmente por la derecha, con Alex Vigo.



El "Lobo" sufrió la tempranera baja del zaguero Maximliano Coronel, por una lesión en su rodilla izquierda, se replegó y buscó el contragolpe, como aquel que definió mal Nicolás Contín de zurda.



Colón respondió con un muy buen remate desde lejos de Tomás Chancalay que exigió a Jorge Broun.



Y cuando el partido caía en la intrascendencia, Ayala ejecutó un tito libre desde la izquierda que se le escapó a Leonardo Burián, y tras el rebote Weigandt empujó al gol.



Colón tuvo la chance del empate, cuando Rodrigo Aliendro le pegó de frente al arco y la pelota se fue junto al palo izquierdo del arco de Jorge Broun.



En otro contragolpe, Eric Ramirez cedió mal a Contín, que quedó lejos del balón para conectarlo; y sobre el cierre del primer tiempo Rafael Delgado cabeceó apenas afuera.



En el complemento Gimnasia "lastimó" de entrada, con un pelotazo de Matías Melluso a Contín, que le ganó a Bruno Bianchi y a Burián y definió con el arco vacío.



Colón respondió con un buen disparo de Gonzalo Piovi que rechazó Broun abajo con el pecho.



Manejó la pelota el "Sabalero", con el ingreso de Luis Rodríguez, tuvo algo más de fútbol y, en ese contexto, contó con una muy clara con un cabezazo de Delgado desde el borde del área chica apenas sobre el horizontal.



Gimnasia jugó mal los contragolpes: en uno de ellos Burián se lo sacó a Matías García y tras el rebote Ramírez la tiró increíblemente afuera, y en otro García enganchó y diluyó la jugada.



Piovi, Chancalay y Cristian Berardi probaron desde lejos, todas arriba del travesaño; y en la última Bernardi no pudo con Broun.



Gimnasia controló sobre el final, ante la confusión de Colón, y se llevó para La Plata tres puntos importantísimos en su ilusión de dar la sorpresa en la copa que lleva el nombre de su último entrenador.

Por su parte, Estudiantes no levanta cabeza, no hay caso. El equipo dirigido por Leandro Desábato cayó por 1-0 ante Newell’s en Rosario, en el inicio de la Fase Complementación de la Copa Diego Maradona. El conjunto santafesino lidera la Zona B junto a Vélez, mientras que el Pincha aún no ganó en el certamen.

En el inicio del partido, el conjunto de La Plata arrancó con una buena actuación, pero duró poco. Rápidamente los dirigidos por Frank Kudelka se hicieron los dueños del encuentro y a los 22 minutos de juego se pusieron arriba en el marcador. El mediocampista Jerónimo Cacciabue capturó un rebote en el borde del área y con un formidable zurdazo al palo derecho de Mariano Andujar decretó el 1-0 parcial.

A partir del tanto, la Lepra mejoró notablemente su rendimiento y Estudiantes no pudo recuperar el nivel de aquellos primeros minutos de juego. De esta manera se fueron al complemento con alegría en los locales y preocupación en los visitantes.

El segundo tiempo fue un reflejo de la primera mitad. El Pincha arrancó con mucho énfasis en busca de remontar el resultado y a los 15 minutos volvió a bajar su desempeño. Intentó, como pudo acercarse en el marcador, pero los locales le cerraron los caminos.

Pese a que a los 71 minutos Miguel Guanini, una de las figuras de los locales en el partido, se fue expulsado por doble amarilla, Estudiantes -que a los 90 perdió a Carlo Lattanzio por expulsión- no pudo doblegar a Newell’s y terminó derrotado. Con este resultado, cosecha solo dos empates en siete partidos y el futuro de Leandro Desábato tiende de un hilo.