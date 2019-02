El zaino sanjuanino, ganador del Sarmiento, se quedó ayer con la victoria en el clásico puntano Vicente Dupuy. Recorrió los 2400 metros en 2m32s30/100.

Si algo le faltaba al zaino sanjuanino Atlas Again para confirmarse como uno de los mejores caballos cuyanos era lograr una victoria grande en el Hipódromo de La Punta. Triunfo que consiguió ayer en una nueva edición del Gran Premio Vicente Dupuy, carrera de Grupo III que repartió 1,5 millones de pesos en premios entre los primeros clasificados.



Atlas Again, conducido magistralmente por el jockey esperancino Enrique Brian Rodrigo, cumplió con algo que se ha hecho una costumbre para el Stud La Nona de Tudcum, que así hilvanó su tercer victoria al hilo en esta competencia. En 2017 lo gano con Galileo"s Town y el año pasado con Laureliano.



Aproximadamente 25.000 personas asistieron al hipódromo y disfrutó de un nutrido programa de competencias que tuvo en el clásico su plato fuerte. La prueba principal contó con 16 caballos y se largó apenas pasadas las 18.



El desarrollo de la competencia tuvo como protagonistas principales a los productos sanjuaninos, tanto así fue que la definición fue entre Atlas Again y Vio Veces (Stud del Valle) quien cruzó el disco a 1 3/4 cuerpo del ganador. Cuarto fue Timeless Call (Stud Esquina Alta) y en el noveno puesto terminó None Like Him.



Tras esta victoria habrá que esperar cuáles serán las carreras que elijan su propietario Horacio Muñoz y el preparador del caballo Oscar Rébora, pero no es descabellado pensar que apuntarán al Patrono Santiago de Mendoza, que se corre el 25 de julio.