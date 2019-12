El Turismo Nacional, la categoría espectáculo del país, la de los pilotos que se perdonan poco y nada y que genera quizás las carreras más atractivas de las divisionales grandes del país, tiene muy avanzado su desembarco nada menos que en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello para 2020. Tras su regreso a San Juan este 2019 luego de 24 años, el TN correrá en abril nuevamente en El Villicum pero la idea de la entidad que la maneja, APAT, y la Secretaría de Deportes es tener una segunda fecha y en el mítico Zonda. ¿Es realmente una buena idea teniendo en cuenta el famoso chapa a chapa del TN y lo riesgoso que es este autódromo rodeado de muros y el cerro? ¿Permite la infraestructura recibir a unos 70 autos y sus equipos? Un sondeo entre pilotos con experiencia en la categoría tuvo un rotundo aprobado, al punto que creen que puede salir la mejor carrera del año.



Facundo y Diego Leánez son actualmente los representantes sanjuaninos en la Clase 2 y a base de talento y destacados rendimientos se ganaron el respeto de sus rivales. Y coincidieron en que serán claves las reuniones previas de pilotos. "Sólo hay que ponerse de acuerdo y respetarse, especialmente en sectores claves. La maniobra de la curva Juan María Traverso la hizo él y nadie más, en TN no hay chances. La entrada al puente saliendo del rulo no permite ver si hay un accidente arriba, así que ese es otro punto crítico, mientras que la Viborita prácticamente es una recta y ya no es tan peligrosa. El espectáculo está garantizado", aseguró Facundo, quien este año finalizó 14to en el campeonato, con podio incluido.



"Ya corrimos en La Pedrera, en San Luis, que es un circuito rodeado de muros y con curvas que son ciegas. El Zonda incluso permite algún margen de error porque tiene vías de escape. Creo que habrá chapa a chapa en lugares como la horquilla, la Viborita, la salida a la recta principal o en el ingreso a la variante. Puede salir la mejor carrera del año, sin dudas", aseguró Diego, quien ganó una serie en 2018 y este año quedó 22do en el certamen.



Fernando Persia fue uno de los últimos pilotos que corrió en El Zonda en Turismo Nacional (ver aparte), en septiembre de 1995. "Así como entonces, hoy también están dadas las condiciones para correr acá. Peligrosos son todos los autódromos porque este es un deporte de riesgo, por eso habrá que tener respeto en algunos sectores y no podrán correr tan ríspido como en otras pistas. Todos los pilotos quisimos y queremos correr siempre en un autódromo como El Zonda", destacó Persia, padre de Ariel y Fabricio, campeón y subcampeón en Top Race Junior y Top Race Series.



Fabián Flaqué fue parte de la Clase 3 del Turismo Nacional a mediados de la década pasada, a la vez que conoce cada rincón del trazado de Rivadavia. "Los pilotos sabemos hasta dónde arriesgar, en cada circuito. Y en El Zonda sin dudas que no habrá excepción. Los autos del TN tiene poca carga aerodinámica y van mucho en el aire; y en esa pista no hay mucho margen para equivocarse. Pero será como correr en un circuito callejero o como en La Pedrera, en la que el Turismo Nacional tiene experiencia", apuntó Flaqué.



"El TN corrió antes sin la variante, bajando la Viborita a fondo; y era espectacular. El Zonda es El Zonda y el piloto que crea que no se puede correr acá tiene dos opciones: o va en cuarta si no se anima a poner quinta o se dedica a otro deporte. Está todo dado para la categoría vuelva y si es así yo voy a ser parte también", anunció el piloto, quien fue parte aquella carrera del TN en 1995 y actualmente compite en la Clase 2 del Zonal Cuyano.

El TN abrirá la temporada 2020 en Bahía Blanca, el 23 de febrero.

Aquella última carrera de 1995

El fin de semana del 9 y 10 de septiembre de 1995 fue la última vez que el Turismo Nacional corrió en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello. Hubo tres sanjuaninos en competencia, Roberto Basualdo, Fabrizio Benedetti y Fernando Persia. Ninguno de los tres pilotos locales completó la competencia por roturas en sus motores, a la vez que fue una carrera con varios accidentes y hasta un vuelco. Por eso los equipos se llevaron autos muy rotos y empezaron ciertos reparos para volver, al punto que ya pasaron 24 años.



Por entonces, El Zonda no tenía las medidas de seguridad actuales. Por ejemplo no existía la variante en la Viborita y abajo del puente llegaban a 220 km/h, mientras que el cerro estaba más pegado a la pista. Había tres categorías, la Clase 2 (con autos como Ford Escort, VW Gol ó VW Senda), la Clase 3 (Escort, Peugeot 405 o Renault 18) y también existía la ya desaparecida Clase 4, con unidades que se negaban a salir aún de competencia, como los Ford Sierra o los VW Carat. Los ganadores fueron Carlos Míguez (Ford Escort) en la Clase 2; Gerardo Del Campo (Ford Escort) en la Clase 3; y Eduardo Valsagna (Renault 18 GTX) en la Clase 4. El TN volvió a San Juan en abril de este año, pero al Villicum.

El espacio, un desafío

El TN, en promedio, tiene unos 70 autos por fecha, entre los Clase 2 y los Clase 3. El autódromo El Zonda no es tan amplio como El Villicum y por eso será un desafío alojar en boxes no sólo tantos autos, sino los tráilers que los trasladan y los vehículos que forman parte de los equipos y la categoría. Por eso, entienden que la distribución deberá ser minuciosa para ocupar los boxes altos, los bajos, el patio posterior y la explanada que se extiende hacia el área del puente. En pista estiman que podrán largar unos 36 coches.