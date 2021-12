La primera fila de la final de Clase 2 estaba conformada por los candidatos al título, Lucas Tedeschi y Emanuel Abdala, Toyota vs Ford, mientras que detrás aparecían Pablo Ortega y el sanjuanino Facundo Della Motta que tratarían de buscar la victoria, al igual que Juan Ignacio Canela, que se colocaba filas más atrás.



Durante la previa, el auto de Aquiles sufría problemas mecánicos y debía regresar a boxes para reparar y Mateo Núñez también debía abandonar.



En la largada, Tedeschi mantenía la punta, mientras que Ortega le ganaba la segunda posición ante Emanuel Abdala en los primeros metros de carrera.



Canela intentaba recuperar desde la zona media del pelotón, mientras que Della Motta perdía con Marcos Fernández y Miguel Ciaurro, cayendo al sexto lugar el piloto local cuando iniciaba el primer giro de 15 pactados.



Ortega presionaba a Tedeschi por la punta de la carrera, pelea que beneficiaba a Emanuel Abdala desde el tercer lugar, aunque Fernández también pretendía ocupar el último escalón del podio.



Ciaurro y Della Motta peleaban por la quinta colocación, mientras que en la punta, Tedeschi conseguía distanciarse de Ortega. Gerónimo Núñez realizaba un trompo y caía en el clasificador.



Della Motta recuperaba terreno luego de adelantar a Ciaurro y se convertía en el nuevo quinto de la competencia. Salse ingresaba a boxes para cambiar una goma pinchada en 3 vueltas de carrera.



Blotta, Bestani y Yerobi peleaban por la novena posición, mientras Abdala se alejaba de Marcos Fernández y Della Motta pretendía acercarse para pelear por el cuarto lugar de la carrera. El local daba cuenta del sanluiseño y ascendía al cuarto puesto de competencia.



En la punta, Tedeschi aumentaba distancias sobre Ortega y Emanuel Abdala, que viajaba en el tercer lugar con la necesidad de estar tranquilo y no desesperarse ante resultados ajenos a él.



En mitad de carrera, Procacitto superaba a Blotta y ascendía a la posición 11 de la carrera, mientras que Emanuel Abdala se acercaba sobre Ortega para pelear por la segunda posición. Gerónimo Núñez y Eluchans sufrían problemas mecánicos y tenían que ingresar a boxes para abandonar la prueba.



Abdala buscaba el error de Ortega, mientras que Tedeschi estaba cortado en la punta. Gómez Fredes ascendía al noveno lugar después de remontar varias posiciones dssde el inicio de la carrera.



Mientras Canela no podía avanzar en el pelotón, en la punta se estabilizaban las diferencias, donde Tedeschi hacía todo lo que tenía que hacer, misma tarea para Emanuel Abdala, de no desesperarse.



Veronesi y Alex Conci mostraban las heridas de la competencia, y abandonaban la competencia, aunque no ingresaba el auto de seguridad. En tanto, Tedeschi viajaba hacia la meta y la victoria, mientras que Abdala hacía lo mismo pero al campeonato.



Luego de 15 vueltas, cayó la bandera de cuadros y decretó el triunfo de Lucas Tedeschi, escoltado por Pablo Ortega y tercero terminó Emanuel Abdala, nuevo campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional.

Della Motta finalizó cuarto y se quedó sin podio, mientras que Facundo Leánez finalizó sexto y su hermano Diego, 16to.

Fuente: tclarevista