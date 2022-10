En su primer partido de la temporada 2022/23, UPCN superó con contundencia al local Once Unidos y accedió a la final de la Supercopa, que este sábado tuvo su jornada inaugural con las dos semifinales, en Mar del Plata. Los sanjuaninos ganaron por 3 a 0, con parciales de 25-14, 25-19 y 25-21, en el que los máximos anotadores fueron Santiago Gazaba (15 puntos) y Gabriel Santos (13). De esta manera, UPCN jugará la final ante Ciudad Vóley, que en la otra llave eliminó a Policial Vóley (3-0), para reeditar no sólo la definición de la Supercopa 2021, sino también de las dos últimas Ligas. El partido por el título será este domingo desde las 12,30 (va por TyC Sports).

El bloqueo fue decisivo en el primer set para los sanjuaninos, que tomaron una gran ventaja sobre Once Unidos (en el total del parcial fueron 7 tantos de bloqueo ante ninguno del riva). Con más de 10 puntos de ventaja, UPCN manejó el juego y el armador Brajikovic tuvo variantes para llevar con comodidad el set. Y si bien a UPCN le costó cerrarlo, una vez que se reenganchó lo ganó 25-14.

En la segunda parte, los dirigidos por Fabián Armoa mantuvieron el dominio. UPCN lastimó por las puntas y los centrales no dejaron pasaron los primeros tiempos, para adelantarse 13-6. En paralelo, el DT de Los Cóndores empezó a rotar el banco, para darle minutos de juego a todo el plantel. Once Unidos no pudo acomodarse, pese a buscarlo y tener buenas rachas, especialmente las que generó Gazaba, y UPCN apuró la definición, para ganar 25-19 tras un ataque de Gabriel Santos.

El tercer set fue el más atractivo. Si bien UPCN empezó ganando, fue perdiendo la presión que había generado sobre el rival y Once Unidos aprovechó la veta, para crecer en volumen de juego y por primera vez empatar y pasar al frente en el marcador (14-12). Los Cóndores reaccionaron rápidamente, Poglajen apretó con el saque, el bloqueo volvió a ganerar peso y el equipo provocó una racha favorable para quedar 20-17. En el sprint, UPCN quedó 23-20, Gabriel anotó el match ball y el opuesto lo cerró con un poderoso ataque: 25-21.

Fuente y fotos UPCN.