Por el centro. Martín Ramos vuela para dejar sin chance al bloqueo rival y marcar un nuevo punto para UPCN. El Gremial le ganó al colero PSM y pasó a ser segundo en las posiciones.

La realidad salió emparentada a los pronósticos. Es que UPCN reguló fuerzas y le ganó 3-0 al colero PSM, mientras que Obras luchó hasta el final pero cayó ante el complicado Libertad Burgi. Ayer, en horarios ciertamente extraños para los equipos sanjuaninos, se jugó una doble jornada en el estadio "Aldo Cantoni", que arrojó distintos resultados para los equipos sanjuaninos. Ahora, las posiciones de la Liga Argentina A-1 de Vóleibol, que siguen siendo lideradas por Bolívar, tienen un nuevo segundo: UPCN. En tanto, Obras quedó en la tercera colocación, algo que puede modificar hoy mismo, cuando enfrente al débil PSM (desde las 18 en el estadio "Cantoni").

Lo de ayer largó con algunas dudas de UPCN pero quedó en claro que el equipo de Armoa estaba dosificando fuerzas y, con variantes, jugaba tranquilo ante PSM. El tablero final dejó un 3 a 0 inapelable, aunque los guarismos de los parciales dejó en evidencia que no se dieron diferencias abismales. El local los cerró 25/22, 25/19 y 25/19.

El Gremial viajará hoy mismo al Brasil para disputar el Campeonato Sudamericano, por eso jugó en ese horario inusual. El otro equipo sanjuanino (Obras) también participará en el torneo continental.

Peleado. Así, como la disputa de la pelota sobre la red entre Jonadabe Carneiro (Obras) y Sebastián Brajkovic (Libertad), salió el partido. Ganó la visita.



Precisamente Obras estuvo cerca de vencer ayer, en el partido de fondo, a Libertad Burgi pero la visita tuvo mejor cierre y se quedó con el tie-break por 15/10.

El primer set había sido propiedad de los sanjuaninos por 25/21, mientras que los siguientes parciales quedaron para el equipo santafecino (25/21 y 25/22). En el cuarto, Obras apretó el acelerador y lo ganó 25/15 para forzar ese tie break que le fue desfavorable.

En la visita se dio un gran trabajo de jugadores conocidos por los sanjuaninos. El central Junior (ex UPCN y Obras), el receptor punta Javier Filardi (también ex de los dos equipos locales) y el armador Sebastián Brajkovic (ex del Gremial).

Por Obras jugaron un buen partido Rodrigo Quiroga y el cubano Herrera, pero el equipo no encontró el equilibrio necesario para ganar.



Liga A-2: UVT recibe hoy a Tunuyán

Partidazo esta noche (desde las 21.30) en cancha de la Unión Vecinal de Trinidad. El local, que marcha en la primera colocación de la zona C de la ronda inicial de la Liga Argentina A-2 de Vóleibol, será anfitrión de Tunuyán de Mendoza que precisamente es su escolta en las posiciones.

El equipo trinitense, que es dirigido por Jorge Elgueta, está integrado por los siguientes jugadores: José Graffigna, Gerónimo Elgueta, Germán Andraca, Alejandro Araya, Marcelo Jolivot, Augusto Tirapani, Marcos Quinteros, Giancarlo Checcarelli, Facundo Zabaleta, Diego Almarcha, Miguel Liand, Antonio Marín, Jesús Morales, Federico Oyola, Lisandro Elgueta, Miguel Marín, Angel Sánchez y Enrique Castañares.

Los otros integrantes de la sección son: Ateneo, San Lorenzo de Alem, Matanza y Belgrano. Además se juega en forma paralela en otras dos zonas iniciales, por lo que es vital la clasificación.