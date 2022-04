UPCN San Juan Voley tiene su rica historia de 15 años emparentada a la gloria. A títulos. A romper un sinfín de marcas para equipos sanjuaninos y nacionales. Ahora va por lo que nadie tiene. Por alcanzar ese punto tan alto que tanto añora. Se trata de conquistar la novena Liga Argentina y para eso tendrá que superar al equipo más regular y destacado de la temporada 2021-22: Ciudad. Es el mismo adversario al que doblegó la campaña pasada (3-0 en la serie) para llegar a su octava corona, por entonces alcanzando a Bolívar en el récord de títulos del torneo doméstico más importante.



El mano a mano, previsto al mejor de cinco juegos y con los bonaerenses teniendo la ventaja de localía, se abre esta noche a las 21 horas, en directo por TyC Sports. Cuesta no dar como candidato a UPCN con todo el curriculum vitae que arrastra, pero no es menos cierto que Ciudad fue el número uno en la fase regular y ratificó su buen andar en Cuartos de final ante Monteros y en semifinales contra Once Unidos, ambas llaves cerradas por 2-0. No pareció sobrarle mucho, aunque el impulso de querer su primera Liga lo hacen más que respetable.



Los dirigidos por Fabián Armoa, entrenador con el que UPCN ganó todas sus Ligas, vienen en claro ascenso en su rendimiento. Como se suele decir en la NBA: “No importa cómo se llega a los play off, sino como se juegan los play off”. Y los Cóndores tuvieron vuelo alto en su juego barriendo primero a River (Cuartos) y luego a Policial (Semis).



“Llegamos donde queríamos. Con confianza, mejorando partido a partido y sabiendo que vamos por otro título. No será fácil para ninguno”, destacó el capitán de UPCN, Sebastián Brajkovic, una piedra basal en el funcionamiento del equipo.



Manuel Armoa, el jugador que le brinda un plus en la ofensiva al equipo, fue más allá: “Sabemos que Ciudad es un gran equipo, pero nosotros tenemos lo nuestro. Queríamos jugar la final y acá estamos. Daremos todo por una nueva Liga para el club”, subrayó.



La llave se abre esta noche y seguirá el sábado, a las 14 horas, también en Buenos Aires. Todo se trasladará a San Juan para dentro de una semana tener el tercer choque. A partir de ahí, se verá si hacen falta más cruces. UPCN quiere ser ‘único’. Escribir otra página gloriosa en un club que hace de las vueltas olímpicas una sana costumbre.





Antecedentes

Al inicio de esta temporada 2021-22, UPCN y Ciudad definieron la Supercopa. La final, disputada en "La Superiora", tuvo como claro ganador a los bonaerenses por 3 a 0. Luego, se toparon en la definición de la Copa Centenario y nuevamente Ciudad se impuso, en este caso por 3-2.