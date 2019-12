En un partidazo que se definió en tie break, UPCN San Juan Voley derrotó a Bolívar en semifinales y se metió en la definición por el título de la Copa Argentina, que abrió este sábado el Final 4 en el estadio Ruca Che de Neuquén. Los sanjuaninos se impusieron por 3 a 2, con parciales 25-16, 19-25, 22-25, 28-26 y 9-15 y de esta manera jugarán por la copa ante el ganador del cruce entre Gigantes del Sur y Obras, nuevamente en el Ruca Che y este domingo desde las 22.

UPCN se tomó revancha de las dos derrotas que había sufrido ante Bolívar en la presente Liga de Vóleibol Argentina y de paso le sacó el invicto que arrastraba de 12 partidos, acumulados en la Super Copa, la Liga y la Copa Argentina.

En la apertura del partido, UPCN se vio abajo en el marcador. Y fue desde atrás hasta quedar a un punto, pero Bolívar metió una ráfaga que lo despegó nuevamente: 20-15. Los Cóndores sintieron el golpe y empezaron a sumar errores. Pese al llamado de Fabián Armoa a sus jugadores, el equipo no pudo remontar y Bolívar se impuso 25-16.

Los Cóndores dominaron la segunda manga. El equipo empezó a recibir mejor, Sebastián Brajkovich tuvo pelotas más cómodas y creció Miguel López (13-11). El cubano siguió marcando la diferencia, en un interesante duelo con Jesús Herrera, el otro referente en ataque la tarde. UPCN logró rápidamente ponerse set ball (24-16) y aunque Bolívar intentó arremeter sobre el final, Alejandro Toro lo cerró 25-19.

Precisamente, Toro logró empatar en 4 con un toque sobre el bloqueo luego de un buen arranque de Bolívar en el tercer set. A partir de entonces los sanjuaninos comenzaron a manejar las acciones y pasaron a liderar 15-11. Pero reaccionó el rival, para empatar en 19 y ponerle pimienta a la definición. López, con una bomba, frenó el avance de Bolívar y luego Maximiliano Gauna sumó dos aces, para quedar 22-19. Javier Weber pidió tiempo, pero los sanjuaninos decidieron definir el parcial y apareció nuevamente Toro desde el extremo izquierdo: 25-22.

La cuarta batería fue de paridad, en la que los dos equipos fueron jugando punto a punto (14-14). Nikolay Uchikov se acopló a López, mientras que Herrera siguió lastimando para Bolívar. El quiebre se dio tras el 16-16, cuando Los Cóndores tomaron ventaja de tres con ataques consecutivos de López, Uchikov y Ramos. Pero Bolívar devolvió gentilezas y sumó tres más para igualar (19-19). El cierre fue intenso y de hecho UPCN estuvo a un punto de la final (24-23), pero Bolívar lo levantó y así fueron hasta el 27-26 para los de Buenos Aires, que forzaron el tie break tras un bloqueo a Uchikov: 28-26.

En el quinto capítulo, Los Cóndores picaron en punta y se colocaron 8-4. El equipo no aflojó y López mantuvo alto su goleo, para dejar a UPCN 13-7. Un error de saque del Celeste dejó a los sanjuaninos match ball y pese a que el rival no bajó los brazos, un primer tiempo perfecto de Brajkovich a Ramos permitió que el central no le diera chances a Bolívar. Fue 15-9 y a la final.

