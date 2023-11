No es una novedad. La UVT está al frente de las posiciones en un torneo casero de hockey sobre patines en la rama masculina. Y no es novedad porque para el trinitense apoderarse de la punta de un torneo es una sana costumbre. En este caso del "Clausura" denominado "Homenaje a los Campeones Mundiales 2022" que está en plena disputa. Termine o no saliendo campeón es algo posterior a las primeras rondas del equipo Comunitario, porque cuando largan los certámenes termina dominando por juego y por capacidades.

Ahora, con la séptima fecha cumplida, ya se distanció tres unidades de su inmediato escolta, el Concepción PC. La UVT no es el equipo más goleador (lo es Valenciano), tampoco el menos goleado (Concepción se queda con ese halago) pero sí el más efectivo en resultados porque de siete fechas ganó 5 y apenas empató una y sólo perdió la restante.

El miércoles le ganó apretado a Bancaria por 3 a 2 tras un entretenido choque. Concepción, el escolta, empató 3-3 frente a Lomas de Rivadavia, uno de los terceros que está a cuatro puntos del líder y a sólo uno del Azul de la Villa Mallea. El otro que acompaña en esa posición a los rivadavienses es Valenciano, que viene demostrando una alentadora suba en su nivel. Por ejemplo, el miércoles goleó a Unión de Villa Krause por 6 a 3 pese a que los rawsinos habían sorprendido en el arranque del certamen.

En otros resultados de la jornada, Hispano le ganó 5-3 a Olimpia mientras que Richet hizo lo propio por 6-3 sobre Social, esto en carácter de visitante.

La próxima fecha (8va) se jugará el lunes y los partidos serán: Social-Bancaria, Unión-UVT, Lomas-Valenciano, Olimpia-Concepción y Richet-Hispano.

Esta noche, los partidos de la Serie A-2

Con cinco encuentros, todos con inicio pactado a las 21.30 en primera división, se cumplirá la sexta fecha de la Serie A-2 del torneo "Clausura", rama masculina, del hockey sobre patines local. Los partidos serán: B° Rivadavia-Bancaria Sub-23, Aberastain-Caucetera, Huarpes-Estudiantil Sub-23, Estudiantil-Colón y Sarmiento-SEC.

Las chicas

En lo que atañe a la rama femenina, la última jornada disputada (la correspondiente a las revanchas por los cuartos de final del torneo "Clausura" denominado "Homenaje Adriana Gutiérrez") fueron los siguientes: B° Rivadavia 1-UVT 6; Bancaria 4-Concepción 9; Unión 5-Social San Juan 1; SEC 1-Aberastain 2. Así, clasificaron a semifinales los equipos de UVT, Concepción y Unión, quedando un lugar (para SEC o Aberastain).