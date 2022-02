Se llama José González y en Mendoza lo consideran el "Maestro" del hockey sobre césped. Ya con experiencia en el hockey sanjuanino, esta vez fue el San Juan Rugby Club quien le abrió las puertas. El experimentado técnico mendocino es el head coach del "Piuquén" sanjuanino que busca potenciar la calidad técnica individual desde la escuelita.

"Muy contento por poder aportar desde donde me toca en un deporte que es mi pasión. El San Juan Rugby es un club con una masa importante de jugadoras. Me sorprendió la cantidad pero también me sorprendió el club, es el primer club en tener dos sintéticos", abrió la charla el mendocino. El interés del club de Santa Lucía se había despertado hace un tiempo por el trabajo que venía realizando González en el hockey de la región. Es que el técnico mendocino con su empresa "Hockey Management", que son Centros de entrenamientos privados, se venía destacando por la labor realizada en varios clubes y el club santaluceño aspiraba a eso, que finalmente se dio en este 2022.

La misión de González de head coach, será apuntalar las bases del club, siendo el coordinador de los cuerpos técnicos de Escuelitas e Inferiores: "Mi función es bajar líneas de trabajo generales y específicas sobre todo involucrándome en forma directa con el juego. La forma de trabajar que tengo es focalizarme en trabajos puntuales. Apunto mucho al hockey internacional y lo uso de espejo, con eso la intención es profesionalizar desde las bases con trabajos específicos. El hockey es un deporte muy complejo y se necesita una preparación física especifica, una coordinación y requisitos conceptuales", expresó quien llegó a San Juan en el 2013 para trabajar en el Club Amancay y estuvo hasta el 2017. También coordinó los seleccionados sanjuaninos en 2015 y 2016 y actualmente es el head coach de la Asociación Mendocina de hockey y se encuentra inmerso en el Plan de Capacitación que tiene la Federación Argentina de Hockey en la Región Cuyo. Todos esos honores lo ponen como palabra autorizad, sobre todo comparando lo local con el de su provincia y que es el más fuerte de la Región: "En San Juan siempre lo digo, hay muy buen material, las jugadoras sanjuaninas no tienen mucha diferencia con las mendocinas pero hay algo que a San Juan le falta y es dar un salto de calidad en las canchas, la superficie de agua es fundamental", expresó quien llega con un proyecto pactado a largo plazo.

Semillero

Actualmente son 160 las jugadores del San Juan RC en Sub 12, Sub-14 y Sub 16.

El próximo sábado 5 de marzo comenzarán las Escuelitas y eso, de acuerdo a los cálculos dirigenciales y de los cuerpos técnicos, acrecentará la masa al doble de participantes.