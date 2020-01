El trío de los "tricolores" que le puso pimienta a la carrera y la tarea del resto de sus integrantes alimentan sus ilusiones para la Vuelta.

La tranquilidad reinaba en el búnker de Puertas de Cuyo. Sus hombres se habían "vaciado" buscando una victoria que no se dio porque enfrente tenían a un Naranjo de un nivel superlativo, acompañado por algunos gregarios de gran categoría. "Salimos a buscar la carrera nosotros (contó Darío Díaz) porque sabíamos que a Laureano (Rosas) no lo dejarían escaparse. Hicimos todo lo posible, pero no alcanzó".



Sentado sobre una banqueta unos centímetros al costado, Rosas, agregó: "Así son las carreras, se ganan y se pierden en detalles o ante un rival, como Naranjo, que tiene un gran rendimiento. Lo bueno es que el equipo entero respondió como un bloque sólido y eso tiene una gran importancia con la Vuelta a dos semanas".