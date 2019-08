Superados. Se vieron Los Pumas en el estadio salteño que contó con 20 mil fanáticos, en la despedida previa al Mundial. Argentina deberá ajustar muchos aspectos de cara al torneo ecuménico.



Unos Pumas imprecisos cayeron sin atenuantes 46-13 ante Sudáfrica que se coronó.

Lo que era ilusión por la primera victoria en este Rugby Championship reducido debido al Mundial (se jugaron solo tres fechas) terminó en una dosis de realidad por parte de los duros Springboks, campeones por primera vez del certamen. Los Pumas estuvieron lejísimos de una buena versión en el Padre Martearena de Salta y en la despedida del país previo al Mundial cayeron 46-13 contra una Sudáfrica que en el complemento vedó su ingoal.

Los dirigidos por Mario Ledesma están a 40 días del gran objetivo de este ciclo como es el Mundial de Japón y lo de ayer ante 20 mil espectadores debe generar importantes conclusiones. Se vio un equipo impreciso, desconectado en sus facetas principales y con cierta endebles desde lo anímico. Pensar que son los mismos rugbiers que obtuvieron el histórico subcampeonato con Jaguares en el Super Rugby es tan cierto como no comprender que en partidos de selecciones la historia es distinta. Más aún sabiendo que Mario Ledesma no comparte en líneas generales las premisas de su colega en la franquicia argentina, Gonzalo Quesada.

Así, Los Pumas sumaron su octava caída en fila y en este Championship se fueron con tres caídas en igual cantidad de presentaciones. En una semana, en Pretoria, serán visitantes del rival del sábado en lo que será el último ensayo formal previo al bautismo mundialista en Tokio el 21 de setiembre ante Francia.

La última victoria de Los Pumas fue el año pasado con Australia.

Pese a que Los Pumas arrancaron con try de Cordero al minuto, aquella coyuntura no fue desaprovechada por los visitantes, que con un apertura que entendió el juego como Pollard, la peleó en el primer tiempo y goleó en el segundo, pese a jugar 10 minutos con 14 por amarilla a De Klerk, durante una jugada que debía terminar en try nacional pero, como está pasando reiteradamente, la pelota se perdió en el contacto con el rival.

Algo que salta al primer golpe de vista es que el 10 que eligió Ledesma, Nicolás Sánchez, aún no sintoniza el mismo ritmo que sus compañeros, todos ellos jugando entre sí en Jaguares. A su vez, el coach buscó integrar al pack de forwards a otros dos "europeos" como el primera línea Juan Figallo y el tercera Facundo Isa, aún sin resultados positivos. A diferencia de otros planteles, éstos Pumas tienen variantes. Ledesma está probando y esa fue la premisa en el Championship. Claro, la cuenta regresiva se aproxima a cero y el ex-hooker deberá empezar a tomar decisiones cruciales.

Avanza. Facundo Isa, uno de los "europeos" de Los Pumas, demostró que le falta ritmo de juego.

LA VISIÓN DEL COACH

Ledesma: "Nos duele a todos"

Temperamental como en sus épocas de hooker, Mario Ledesma no anduvo con vueltas ayer en la conferencia de prensa en Salta. "Es difícil hacer un balance positivo con este resultado, pero fue una buena semana. Nos duele a todos, en nuestro país y por tanta diferencia. No es lindo para nadie, pero queda un mes de laburo y no tenemos que perder el foco de vista. Vamos a buscar las mismas cosas que estamos trabajando. El scrum es algo a laburar. Hay que encontrar las soluciones más rápido en la cancha. Tenemos que seguir mejorando semana a semana. Acoplar los jugadores de afuera fue más desafiante de lo que esperábamos, pero algunos hacía tres meses que no jugaban y vienen de una pretemporada", sostuvo el entrenador.

Mientras que por su lado el capitán, Pablo Matera, destacó que "quisimos jugar bien arriba, por momentos lo hicimos bien, pero hay que seguir trabajándolo. Lo más importante es ver dónde tenemos que mejorar y aprovechar este tiempo para eso. Hoy (por ayer) nos sacaron ventaja en el scrum, que va a ser uno de los puntos más importantes para trabajar".

En tanto, Nicolás Sánchez, enfatizó que "se hacía difícil tener la pelota adelante. Tienen muchos pescadores y presionaban. Podríamos haber jugado más con el pie para luchar, pero nos superó un buen equipo y es un rival muy duro".

Goleada

En el otro partido que cerró este Championship, Nueva Zelanda cayó goleado en su visita ante Australia por 47-26 dejando una muy pálida imagen el actual bicampeón mundial. Todo el segundo tiempo, los All Blacks jugaron con 14 por la roja a Scott Barrett.

OPINIÓN

¿Y ahora, qué hacemos?

Por Gerardo Alaniz

A 40 días del Mundial, ¿se debe cambiar el rumbo tomado o profundizarlo aunque por el momento los resultados no hayan sido los esperados? ¿Es tiempo que Ledesma de un golpe de timón o no?

Difícil pensar que el ex-hooker modifique su camino elegido, pero...

Estos Pumas se parecen mucho a los del final del ciclo de Daniel Hourcade y eso es hablar de un equipo inconexo y, peor todavía, endeble desde lo mental. A los Pumas les puede faltar jerarquía para luchar mano a mano con las Potencias (cada vez esa brecha se acorta más), pero jamás pueden dar la imagen de apatía. Ayer, en Salta, y con un estadio repleto para despedirlos previo al Mundial hubo mucho de eso.

¿Es Ledesma el hombre indicado para modificar este presente? Es él que hay. Estará en él y su staff técnico encontrarle la vuelta. Les juega "en contra" el subcampeonato de Jaguares tan fresco y el pragmatismo que le supo imprimir a esa formación Gonzalo Quesada. Quizá en un híbrido entre eso y lo que añora Ledesma esté la mezcla justa para que en Japón Argentina pueda dar real pelea. La vara es alta para este grupo: las semis de hace cuatro años.