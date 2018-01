River aún no quiere retirarse del mercado de pases. Las llegadas de Lucas Pratto y Franco Armani fueron un mimo para Marcelo Gallardo, ya que los venía pidiendo hace tiempo, pero parece que para no es suficiente. Silvio Romero y Lucas Zelarayán ya casi no cuentan con chances de mudarse a Núñez y por eso en las próximas horas se podría avanzar en la contratación de Juan Fernando Quintero.

El talentoso enganche viene de terminar su vínculo con el DIM, de su país, equipo con el que se midió ante River en la última Copa Libertadores (anotó un gol de penal en el 3-1 para el Millonario en Medellín). Su pase pertenece a Porto, de Portugal, y está tasado en alrededor de ocho millones de dólares. La idea de Rodolfo D’Onofrio es adquirir una parte de su ficha y hacer que se sume cuanto antes al plantel del Muñeco, ya que en el Dragón no lo tendrán en cuenta.

Elegante y de buen pie, Quintero ya fue parte de la Selección Colombia y hasta se dio el lujo de anotar un tanto ante Costa de Marfil por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo Brasil 2014. A los 25 años, el volante se encuentra ante la posibilidad de relanzar su carrera, aunque para lograr eso con la banda roja todavía tiene que terminar de convencer a Gallardo.