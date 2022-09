Otro cachetazo. Otro golpe directo al corazón en Sportivo Desamparados. Una derrota que suena a castigo más que nada por el resultado que por el trámite mismo porque mano a mano contra el líder de la Zona Sur, el Puyutano no fue menos. Le jugó de igual a igual, lo complicó y hasta lo puso contra las cuerdas, pero la contundencia fue la enorme y crucial diferencia para que Olimpo sacara su ventaja (1-0) y dejara al equipo sanjuanino más que complicado en su desesperada pelea contra el descenso. Fue derrota, caída digna, pero hoy en el angustioso presente del víbora, eso no cuenta para nada.

El comienzo en el Bicentenario fue electrizante. Olimpo mostró todo su repertorio de velocidad, precisión y vértigo en los primeros 15" de partido y tuvo la fortuna de abrir el marcador. Brian Guille fue la pesadilla para Desamparados a los 16" de una habilitación suya, llegó el pase a Amarilla y Pfund lo tumbó en el área. Penal y gol de Guille para poner otro condimento para Sportivo. Reaccionó Desamparados, jugó algo más y llegó en un par de ocasiones con Velázquez y con un cabezazo de Rodríguez que fue a las manos de Villar. Fue un primer tiempo parejo e intenso, que terminó abriéndole el crédito para el complemento a Desamparados que debía salir a buscarlo.

Y así fue nomás porque en el segundo tiempo, el equipo de Dillon presionó a fondo y antes del minuto parecía que tenía premio. De un centro de Neira, llegó la mano de Capraro para que sancionaran el penal. Lo pidió y lo midió Brandán pero le entró feo, sin confianza y su remate se fue por encima para la angustia de un Desamparados que tenía todo para emparejarlo y de pronto, se quedó sin nada. Pero la buena para Sportivo fue que hubo reacción. Jugó, generó, presionó y estuvo cerca. Bruno Rodríguez tuvo la más clara pero lo trabaron justo. No hubo premio y la resignación empezó a ganar en Puyuta. No alcanzó con jugarle de igual a igual al mejor de todo el Federal A. No alcanzó para tomar aire y seguir en la pelea. Un golpe directo al corazón de un Sportivo que mereció algo más.

EL RESTO

Los números se achican

Todo es posible para Sportivo Desamparados y los números aún lo sostienen. Último, 4 puntos por debajo de los que lo preceden, Desamparados se prepara para afrontar una serie final de seis partidos que lo puden salvar o condenar. Hoy, los rivales a alcanzar son en primera instancia Liniers de Bahía Blanca y Ferro de Pico a 4 unidades, más arriba Círculo Deportivo y Camioneros. Ese cuarteto es al que Desamparados tiene que apuntarle todo. Ese será su campeonato aparte desde acá al fin del torneo. De los cuatro, se cruzará primero como local con Círculo Deportivo y luego, será visitante de Liniers de Bahía. Con los otros dos, ya no habrá cruce directo. Los números lo sostienen todavía pero el margen se achicó considerablemente.

Pasó la fecha 28 y los resultados de la Zona Sur fueron los siguientes: Ciudad Bolívar (Buenos Aires) 1 (Alfredo Troncoso) - Deportivo Argentino de Monte Maíz (Córdoba) 0. Peñarol de Chimbas (San Juan) 1 (Raúl Zelaya) - Juventud Unida Universitario (San Luis) 1 (Agustín Herrera).

DOLOR E IMPOTENCIA

Dillon no se entrega

Golpeado. Terminó y en Sportivo el desconsuelo fue pesado. Bruno Rodríguez sintió el impacto y recibió consuelo de sus rivales.

Quedan 18 puntos por delante y si bien, en los números fue un paso atrás para Sportivo Desamparados, pese al dolor por la caída, en el analisis post partido, el técnico Ricardo Dillon volvió a apostar por no entregarse. Dolido, el Flaco abordó su analisis: "Fue un partido más que parejo. Estuvimos mano a mano con un rival muy bien armado, con buen plantel y estuvimos muy cerca. Pero la ineficacia nuestra a la hora de convertir lo que generamos, nos volvió a pasar una factura tremenda. Desperdiciamos incluso un penal y eso lo dice todo. Queda ahora el duelo inmediato e inevitable pero rápido también para volver a meternos pronto en el trabajo", destacó el Flco. De cara al futuro, el DT subrauó que "nunca bajaré los brazos pero tal vez me habría gustado llegar antes a este proceso, tener la chance de armar plantel, de buscar refuerzos en su momento, pero no fue así y la realidad es que estamos muy complicados. Tenemos que buscar lo bueno que se hizo y mejorar lo necesario para poder llegar con chances. Se vienen partidos muy duros, pero siempre se puede".