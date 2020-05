Sergio Martínez es, sin dudas, uno de los máximos exponentes del boxeo a nivel nacional e internacional. Y, durante una entrevista vía Facebook, el pugilista oriundo de Quilmes contó, entre otras cosas, que le encantaría subirse al ring para enfrentar al Chino Maidana. Hay que recordar que Maravilla tenía fecha de retorno al cuadrilátero el próximo 6 de junio, en Madrid, luego de seis años, pero este se vio truncado debido a la pandemia del coronavirus.

"Hasta ahora no hay nada más de lo que se vio en algunas cosas de Instagram, algunos pasajes, alguna conversaciones. Para mí sería estupendo estar en el ring con Maidana -aseguró-. Como digo yo, hay boxeadores con los que sería un honor para mí compartir un ring, por ejemplo con Mayweather por más que me dé una paliza tremenda (risas). Con Maidana lo mismo. Sólo es cuestión de ver cómo se desarrolla el futuro próximo mío. Digamos, el inmediato", subrayó el excampeón mundial de los medianos ya a sus 45 años.

Maravilla se coronó campeón mundial en la misma categoría que Carlos Monzón.

Sobre la falta de actividad de ambos, Sergio, quien en el último tiempo se encontraba entrenando para volver a combatir, aseveró que "creo que Maidana hace cinco o seis años que no pelea también. Hay que ver cómo se siente él cuando tenga que dar el peso, cómo se va a sentir cuando tenga que entrenar para combatir de verdad, hay que ver cómo me siento yo cuando tenga que dar el peso, cuando tenga que combatir de verdad. Entonces, sería un honor, una aventura compartir un ring con el Chino".

Durante la entrevista, Maravilla contó cómo pasa su cuarentena, cómo se entrena y pone a punto el físico para volver a pelear cuando pase el Covid-19. "La estoy llevando bastante bien. Muchísimo mejor de lo imaginado incluso, porque la gente vive confinada y sufre cuando no puede salir y mi vida no varía mucho. No hay demasiada variante con respecto a lo que hago habitualmente", puntualizó.

"No voy al gimnasio de boxeo, lo único. Pero después estoy en casa tranquilo. Tengo un gimnasio chiquito en casa con lo básico para entrenar y ya con eso me puedo mover tranquilo. Diría que físicamente solo me falta un porcentaje que te brinda el hecho de hacer guantes. En ritmo de boxeo, ahí sí debo recuperar mucho terreno que perdí. Salgo de casa para ir al supermercado nada más. Pero la verdad que yo estoy diez puntos", agregó el argentino que se encuentra realizando su cuarentena en Madrid.