⚽️Info TP: ¿Y los valores futbolísticos para los chicos dónde quedan? "BATALLA CAMPAL EN EL TORNEO REGIONAL INFANTOJUVENIL DE CUYO" Este sábado, 15 de abril en la provincia de San Juan, se jugó la 3ra fecha del Torneo Regional de Cuyo y la violencia dentro del campo de juego fue la protagonista de la jornada. Finalizado el encuentro en la categoría sub 17 donde ganó San Martín ( 0-1 ) a Sportivo Peñarol, el descontento por la derrota y por motivos del desempeño del arbitraje generaron el inicio de varias peleas dentro de la cancha protagonizadas por jugadores, dirigentes y ayudantes de campo. Actitudes cómo estás que dejan manchada la pelota ! RESULTADOS: Categoría Sub 13. Sportivo Peñarol ( 5 )-( 0 ) San Martín. Categoría sub 15. Sportivo Peñarol ( 3 )-( 1 ) San Martín. Categoría sub 17. Sportivo Peñarol ( 0 )-( 1 ) San Martín.