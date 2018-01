Orgulloso. El futuro piloto de la escudería T1 Fiat apunta a un largo año de preparación y acumulación de experiencia mediante un agitado calendario competitivo.



Francisco Massu es un piloto chileno que presenció la carrera desde la zona de espectadores en Matagusanos. Los fanáticos de la disciplina recordarán su paso por el Dakar 2014 en la categoría motos, aunque no logró terminar debido a un desperfecto en su vehículo. Sin embargo, adelantó a DIARIO DE CUYO que el próximo año estará participando nuevamente de la disciplina, pero en categoría camioneta, específicamente en equipo T1 FIAT. "La zona más dura siempre es la de Fiambalá, por las dunas y el extremo calor. El año que viene participaré nuevamente pero no en motos. Para ello se necesita una preparación física muy estricta, no creo encontrarme en mi mejor momento físico, por eso apuesto a otro tipo de vehículo, uno que requiera más bien experiencia y sobre todo conocimiento de las zonas por donde se maneja", dijo entre risas, mientras sus compañeros bajaban la parrilla de la parte trasera de la camioneta que utilizan para seguir al corredor chileno Ignacio Casales. "Vamos a tratar de hacer un tradicional asado argentino, pero en realidad lo vamos a hacer con carbón, como nos gusta a nosotros", concluyó el piloto.