Lejos quedaron las folclóricas postales del Circuito El Pinar en la década del 90 que supiera albergar un parque más que importante. Mucho más atrás, las viejas carreras en el Zonda. Vinieron luego los intentos de sostener el motociclismo velocidad con las carreras en el kartódromo Estornell, pero hoy en el horizonte este renacer se plantea el comienzo de un campeonato de 5 fechas y en 6 categorías en el autódromo San Juan-Villicum en poco menos de un mes más. Una apuesta bien sanjuanina, con el respaldo de la CAMOD y ASER en San Juan. La fecha indicada es el domingo 2 de mayo próximo, para desandar desde ahí cinco fechas más que le pondrán cierre al torneo por el mes de octubre. Hoy, todo es preparativos en el ambiente porque es volver a vivir para los amantes de la velocidad en dos ruedas y hoy están frente a esa gran oportunidad. Mauricio Mora es quien se puso al frente de este desafío. El respaldo de la Secretaría de Deportes le dio ese espaldarazo para intentar poner en pista una disciplina que hacía rato no daba señales de vida: "Surgió a partir de la chance de poder entrenar en el Villicum. Tuvimos eco no sólo con pilotos de San Juan sino que recibimos a varios muchachos del resto del país. Hace más de 25 años que no se corre velocidad en San Juan y ahora se dio. Con todos los protocolos, sin público y sabiendo de la pandemia, volvemos a correr. Es un regreso ansiado", afirmó.

Fechas y categorías

Arrancará el 2 de mayo, luego el 13 de junio. La tercera será 8 de agosto, la cuarta el 5 de septiembre y el cierre el 31 de octubre. Correrán en seis categorías: GP2 200 cc, GP3 400 cc., Junior Cup 250, R3, Super Sport 600 y Superbike 1000.

Matías Soto, con nombre propio

Pasaron demasiados años para que el motociclismo velocidad volviera a tener en San Juan un calendario propio, con escenario incluido. Un sueño hecho realidad que necesita estar a la altura de las circunstancias y que el piloto Matías Soto, varias veces campeón en Chile, afrontará con otras expectativas. Tener su propio equipo, con dos motos listas para afrontar el próximo torneo no es poca cosa. El presupuesto es grande, los recursos no abundan y Matías no se resigna a seguir soñando: "Hace más de dos años que veníamos con este proyecto. Después de las dos fechas del Mundial de Motos en el Villicum nos propusimos concretarlo y dentro de lo malo que fue el 2020 en pandemia, a nosotros nos permitió optimizar los recursos y hasta tenemos equipo propio, con mi viejo como mecánico, y la tranquilidad de saber que cada decisión deportiva dependerá de nosotros. Es un paso grande que hoy disfrutamos pero que cuesta sostener. El respaldo de la Secretaría de Deportes es vital, al igual que el apoyo de Mario Frack, un grande en serio, nos facilita muchas cosas".

En el futuro inmediato, Matías Soto le apunta al campeonato sanjuanino que dentro de un mes comienza: "Esto surgió a partir del propio entusiasmo de los pilotos. Nos autorizaron un primer entrenamiento en el Villicum y tuvimos 80 motos en pista. Vinieron de todo el país".

Por último, Soto habló de sus preparativos: "Estamos girando todos los fines de semana en un kartódromo y aprovechando ir a entrenar en el Villicum. Además, con el apoyo de Deportes trabajamos en el gimnasio con Gustavo Milla y monitoreados en nutrición por Ana Valverde".